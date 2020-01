Segon mort per la greu explosió de la petroquímica de Tarragona

10:313 ÚLTIMA HORA Segon mort per la greu explosió de Tarragona: han trobat un cos a la petroquímica on va tenir lloc la deflagració

09:56 El cap de l'operatiu dels Bombers explica que les prioritats són ara mantenir la planta sota control, on encara hi ha risc de col·lapse i esfondrament, i la recerca de la persona desapareguda des d'ahir al vespre.

09:56 El cap operatiu dels Bombers explica que l'origen de l'explosió podria haver estat en un reactor. Es continuen investigant les causes concretes per esclarir-les en les properes hores.

09:55 Buch explica que encara no es coneixen les causes concretes que han provocat l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Assegura que el procés d'extinció de l'incendi evoluciona "favorablement" i que el nivell de perillositat de la zona "va minvant".

09:52 El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el cap de l'operatiu dels Bombers, Albert Ventosa, han comparegut davant els mitjans de comunicació per actualitzar la situació a Tarragona.

09:34 La Plataforma Cel Net convoca una manifestació a les 19h a la plaça de la Font de Tarragona per l'explosió a la petroquímica.

09:22 [FIL] Comunicat de la Plataforma Cel Net: denunciem l'explosió d’ahir com l’enèsim accident al Camp de Tarragona provocat per l’activitat de les empreses del complex petroquímic i reivindica la manca de control i regulació per part del govern de la Generalitat de Catalunya 👇 pic.twitter.com/h4tv1Xsc9D — Plataforma Cel Net (@CelNet_Francoli) January 15, 2020

09:04 Els Bombers treballen en un altre dipòsit químic diferent al que va explotar aquests dimarts a la tarda a la Canonja. A més, segueixen refrigerant el tanc que va originar l'explosió, que encara crema. La recerca del treballador desaparegut s'ha suspès una mica abans de les dues de la matinada per qüestions de seguretat i s'ha reprès aquest matí.

08:48 Restablerta la circulació ferroviària entre Tarragona i Reus i Tarragona-Port Aventura, que afectava les línies R13, R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2.

08:40 «Una bola de foc contra l'edifici»: l'impactant relat dels veïns del barri on ha mort una persona. Els testimonis de l'incident al barri de Torreforta relaten atònits com han viscut les conseqüències de l'explosió a la petroquímica.

08:22 El conseller Miquel Buch, en declaracions a RAC1, ha insistit en que no hi ha toxicitat en el fum del foc que encara crema a la petroquímica. Encara no es coneixen les causes del sinistre.

08:16 A hores d'ara, continua cremant el dipòsit amb una càrrega d’òxid de propilè, que es deixa cremar. Segons els Bombers, és l'estratègia més eficient per evitar noves deflagracions.

08:15 PORTADES L'explosió a la petroquímica de Tarragona monopolitza la premsa catalana https://t.co/8pLyBIFqDy pic.twitter.com/too8oaultr — NacióDigital (@naciodigital) January 15, 2020

07:52 Les flames encara surten de la zona de l'explosió Foto: ACN

07:36 L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha lamentat a través d'un comunicat "l'accident" a la planta de l'empresa Iqoxe al polígon sud, a la Canonja. L'AEQT afirma que ha estat "des del primer moment" en contacte amb les autoritats i a disposició de la companyia per col·laborar en la resposta a l'emergència. En paral·lel, l'ens ha fet arribar el suport als afectats per l'incident i a les seves famílies, així com també el desig de recuperació per als ferits.

07:34 La circulació ferroviària que surt de Tarragona en direcció sud està suspesa per motius de seguretat i de forma preventiva mentre durin les tasques de crema del dipòsit d'òxid de propilè a la indústria que ha explotat a Tarragona. Això afecta l'itinerari entre Tarragona i Reus i entre Tarragona i Port Aventura, en concret les línies R13, R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2. Renfe no garanteix un servei alternatiu per carretera perquè ha aconseguit pocs autobusos, tot i que hi ha treballat durant la nit.

07:14 Els Bombers de la Generalitat han treballat tota la nit a la zona amb una trentena de dotacions terrestres. Actualment, la seva tasca consisteix, per una banda, a controlar l’incendi que afecta un dipòsit amb una càrrega d’òxid de propilè, que es deixa cremar; i per una altra, apagar un segon foc que s'ha produït a la matinada. Per una altra, s’estan refrigerant els tancs més pròxims a la zona de l’incendi, per evitar que l’alta temperatura generada pel foc els afecti.

07:02 Continua activat el pla d'emergències per risc químic, Plaseqcat, en la fase d'alerta.

06:45 Continuen les tasques de recerca de la persona desapareguda, a les zones de les oficines de l'empresa on es va produir la deflagració.

22:39 Els Mossos obren investigació per l'esfondrament parcial de Torreforta que ha provocat la mort d'una persona

22:29 ÚLTIMA HORA Puja a vuit el nombre de ferits en l'explosió de Tarragona, un d'ells crític i un altre molt greu La persona que ha mort ha estat per un projectil que ha sortit disparat de la deflagració

22:13 Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, defensa l'actuació dels serveis d'emergència a l'hora d'avisar la població. "S'ha decidit no activar les sirenes en saber-se que no hi havia toxicitat a l'aire", ha assenyalat a Catalunya Ràdio

22:03 Se suspèn la visita del ministre José Luis Ábalos a Tarragona per l'explosió i incendi d'una planta petroquímica. L'acte era la posada en marxa del nou tram de l'Euromed entre Tarragona i Vandellòs

21:54 Els Bombers afirmen que la situació "està estable però no controlada". Treballaran tota la nit per tenir-ho tot sota control, descartant tots els riscos químics possibles



El balanç: un mort, un desaparegut i sis ferit, un de molt greu

21:52 Els Bombers mantenen la recerca de la persona desapareguda en la deflagració i posterior incendi al polígon de la Canonja



21:49 El conseller Miquel Buch assegura que no hi ha cap perill químic a l'aire de Tarragona, fet que per això no han sonat les alarmes de risc químic. Tot i això, recomanen des del Govern que la gent es quedi a casa

21:49 El vicepresident Pere Aragonès assegura que els incidents estan delimitats al polígon de la Canonja i afirma una "molt bona coordinació" amb tots els dispositius municipals, nacionals i estatals desplegats

21:48 El vicepresident Pere Aragonès remarca el "missatge de tranquil·litat" des del Govern per la situació a Tarragona. Destaca la coordinació amb les entitats locals de la zona i els serveis d'emergències, com també amb el govern de l'Estat

21:48 El president Quim Torra envia un missatge de tranquil·litat a la població de la zona de Tarragona, per la situació parcialment controlada a causa de l'explosió i l'incendi posterior

21:34 El president Quim Torra dona les gràcies a tots els serveis d'emergències que s'han mobilitzat. Assegura que estan en contacte amb les famílies de la persona morta, la desapareguda i les sis ferides a causa de l'explosió

21:34 Fins a 29 dotacions dels Bombers segueixen treballant a la indústria de la Canonja que ha explotat i ha provocat un incendi aquesta tarda. Segueixen refredant el tanc d'òxid etilè i revisant l'edifici perquè no quedin persones atrapades

21:18 ÚLTIMA HORA S'aixeca el confinament dels municipis de Vila-Seca i la Canonja, que afectava a més de 30.000 persones. Els veïns afectats ja no cal que es tanquin a casa amb portes i finestres barrades

També confirma dues explosions, la principal a un tanc d'òxid etilè i una segona a una zona de llums

20:59 EN DIRECTE Els Bombers confien a tenir totalment dominat l'incendi de la petroquímica IQOXE a Tarragona, provocat per una explosió



Un tanc d'òxid etilè és el problema principal i des d'on surten les flames. Els Bombers el refreden constantmenthttps://t.co/esS4TaJB2c pic.twitter.com/xJFh03lGr0 — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

20:55 EN DIRECTE Aquesta és la situació a la zona de l'incendi al polígon sud de Tarragona, a les petroquímiques de la ciutat. Els Bombers refreden els tancs d'òxid etilè i comencen a dominar les flameshttps://t.co/FY3eA5ggpI pic.twitter.com/gb22gN6z9D — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

20:49 EN DIRECTE Actualització de la situació dels ferits per part d'@emergenciescat



👉 Dues persones amb cremades molt greus

👉 Una persona amb cremades menys greu

👉 Tres persones amb ferides lleus



Una persona ha mort i una altra encara està desaparegudahttps://t.co/FY3eA5ggpI — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

20:43 Unitats de Medi Ambient desplaçades informen que no es detecta presència de tòxics en l'aire a l'entorn del Francolí proper a l'empresa accidentada

20:39 ÚLTIMA HORA S'eleven fins a sis les persones ferides a causa de l'explosió i l'incendi a la zona de la petroquímica de Tarragona. Hi ha quatre persones ferides molt greus, confirmades per les fonts oficials

20:38 El president Torra, el vicepresident Aragonès i els consellers Buch i Vergés segueixen les informacions d'última hora de l'explosió al polígon sud de la petroquímica de Tarragona des del centre d'emergències de Reus

📸 El #president @QuimTorraiPla, el #vicepresident @perearagones, el #conseller @MiquelBuch i la #consellera @albaverges segueixen l'evolució de l'explosió al polígon sud de la petroquímica de #Tarragona al centre d'emergències #PLASEQCAT #ProteccióCivil pic.twitter.com/ok4mFrj2xb — Govern. Generalitat (@govern) January 14, 2020

20:34 Pedro Sánchez es posa en contacte amb el president Torra per seguir la última hora de les informacions de l'explosió i incendi a una de les plantes petroquímiques de Tarragona

20:28 Els Bombers informen que han aconseguit rebaixar la intensitat de les flames del dipòsit d'òxid etilè que cremava a la zona petroquímica de Tarragona. Segueixen refredant el tanc i revisant el recinte per trobar altres persones

20:28 AMPLIACIÓ L'edifici ensorrat on ha mort una persona al barri de Torreforta de Tarragona és un supermercat. La correlació directa apunta a l'onada expansiva de l'explosió de la indústria química d'IQOXSE al polígon sud

20:26 Fins a 24 dotacions dels Bombers treballen a la zona de la detonació a Tarragona, apagant les flames d'un dipòsit d'òxid etilè a l'empresa IQOXSE

20:23 ÚLTIMA HORA Un mort al barri de Torreforta de Tarragona després que l'edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva de l'explosió a una de les plantes petroquímiques del polígon sud

20:18 VÍDEO El moment de l'explosió en una planta petroquímica de Tarragonahttps://t.co/63UPxV7Rbz pic.twitter.com/LgtaVhCo32 — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

