Google eliminarà les «cookies» del navegador

Google pretén eliminar les "galetes" o cookies del seu navegador en els propers dos anys. Així ho ha anunciat la companyia, que ha posat una data concreta en l'horitzó per primera vegada, amb l'objectiu d'equiparar Chrome en qüestions de privacitat amb Firefox o Safari -d'Apple-, els seus principals competidors.Les cookies serveixen per a rastrejar els hàbits de consum dels usuaris a Internet -a través de les recerques que fem, hores que ens connectem, etcètera...- i oferir aquesta informació a les empreses publicitàries, que l'utilitzen per projectar anuncis personalitzats.Google Chrome és, actualment, el navegador més utilitzat arreu del món. Aproximadament un 60% dels usuaris habituals d'Internet ho fan a través de la plataforma de Google. La companyia és conscient que aquest anunci -i la posterior aplicació- representarà un gran impacte en el mercat de la publicitat digital, la seva principal font d'ingressos, però assegura que ja està treballant en alternatives."El nostre objectiu és fer de la xarxa un lloc més privat i segur per als internautes", ho resumeix el director d'Enginyeria de Chrome, Justin Schuh.

