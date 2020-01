«Una bola de foc contra l'edifici»: l'impactant relat dels veïns del barri on ha mort una persona

L'Antonia Mora, veïna del barri, estava convençuda que a l'edifici hi havia hagut una explosió de gas. "Ha sonat com una bomba i un ambient vermellós arreu". Tot l'edifici ha tremolat per l'impacte. "Se sentia molt xivarri, crèiem que havia passat alguna cosa a l'empresa Basf, però en cap moment que havia afectat el pis del veí, ho hem sabut després".Inicialment s'han desallotjat tots els veïns, però després només s'han mantingut desocupats el pis de la víctima, el superior per on hauria entrat aquest suposat projectil, i també el primer pis. La Manoli Galiano, que viu amb el seu marit davant per davant de l'immoble sinistrat, assegura haver sentit dues explosions. "Ha estat molt fort", afirma.Molta expectació, de veïns i curiosos, davant l'edifici, on s'hi han desplegat nombrosos efectius dels Bombers, Guàrdia Urbana i Mossos. "Es confirma l'afectació per la finestra i els forjats, i s'han precintat els tres pisos mentre duri la investigació de Mossos per esclarir què ha pogut succeir", ha afirmat Jordi Castellví, cap de guàrdia dels bombers.Agents de la unitat Tedax dels Mossos han inspeccionat l'habitatge de la víctima mortal a la cerca d'indicis que puguin explicar els fets ocorreguts. Posteriorment s'hi ha desplaçat la comitiva judicial, encapçalada per la magistrada d'instrucció 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia. L'aixecament del cadàver s'ha efectuat a les onze de la nit.