L'Acadèmia del Cinema reuneix els nominats a la Millor direcció a les portes dels Gaudí

Moderada pel periodista i crític de cinema Àlex Gorina, membre de l'Acadèmia del Cinema Català, la taula rodona amb els nominats a la Millor direcció dels XII Premi Gaudí ha abordat qüestions com la naturalesa de la feina dels directors, els temps de producció, la família com a tema present en les quatre produccions nominades, les limitacions pressupostàries que també agermanen els quatre films i la reclamació de més fons públics i privats pel cinema català, o la qüestió del gènere en una edició dels premis amb més nominacions femenines que mai, i de forma especial en aquesta categoria, amb tres directores nominades i un director.Per donar peu, Àlex Gorina ha apuntat el "nivell excepcional" de les pel·lícules nominades (i els directors) d'aquesta edició, així com la "feminització excepcional, que no està passant en altres cinematografies. Ja no és un tema de paritat sinó d'un ímpetu femení", ha analitzat.Produccions, ha afegit Gorina, que també comparteixen la seva modèstia pressupostària (cap de les nominades supera el milió d'euros). Al respecte, directors com Marqués-Marcet han apuntat que "no és casual" que les quatre millors direccions siguin de films de baix pressupost, en el sentit que en un context de manca de finançament, "les pel·lícules que surten bé són les que són capaces d'adaptar-se". "Dirigir és saber treure les castanyes del foc, en funció dels recursos. La flexibilitat fa que puguem arribar a la meta", hi ha afegit Lucía Alemany, que debut amb 'La innocència'.No obstant això, Neus Ballús ha considerat "evident" que calen més recursos pel cinema català i ha apuntat a una gran dolència del sector a Catalunya. "Estem fent molt bé el dimensionament dels projectes, però tenim un problema d'impacte en la societat, que tot això no arriba com hauria d'arribar i no es viatja prou bé", ha lamentat respecte la projecció interior i exterior del cinema català.En relació a l'emergència de les dones del sector, especialment en les nominacions d'aquesta edició dels Gaudí, la taula ha celebrat que així sigui, però les directores i el director no es conformen, ni es refien. "Tenim una fotografia molt bona de nominacions, que reflecteix una decisió dels acadèmics, però el total de la producció cinematogràfica no és paritària", ha alertat Neus Ballús. Per això, "hem d'exercir la vigilància, perquè sinó (en anys vinents) tornarem a ser on som", ha vaticinat.Belén Funes ('La hija de un ladrón') l'ha secundat, i ha valorat que la igualtat efectiva "s'haurà aconseguit" quan "el relat es reparteixi" i comencin a sortir "altres històries, altres punts de vista, altres personatges i altres recursos que no siguin els de sempre; estem començant", ha afirmat.Els nominats a Millor Muntatge clouran dijous les Converses de l'Acadèmia amb una nova sessió a la seu barcelonina de l'SGAE. Són Ana Pfaff, co-muntadora de 'Els dies que vindran'; Bernat Aragonés AMMAC, muntador de 'La hija de un ladrón'; Juliana Montañés, muntadora de 'La innocència'. Unes Converses que en aquesta ocasió van arrencar el darrer mes de desembre amb una primera trobada dels nominats a Millor Guió en aquesta edició dels Premis Gaudí.Amb aquesta fórmula de trobades entre els professionals i el públic les setmanes i dies previs als Gaudí (estrenada amb aquest format l'any passat), l'Acadèmia del Cinema no només escalfa motors de la propera edició dels seus premis, sinó que pretén acostar al públic els professionals que treballen darrere de les càmeres de les pel·lícules premiades o nominades.