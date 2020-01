Govern, partits independentistes i entitats perfilen per demà la cimera per enfocar el diàleg amb l'Estat

El Govern de la Generalitat, els partits independentistes i les entitats del sobiranisme civil ultimen els treballs per celebrar aquest dimecres la cimera prèvia a la mesa de diàleg amb l'Estat. Tal com ha avançat l'ACN, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, encapçalaran la reunió de treball per consensuar les propostes que la delegació catalana plantejarà a la mesa de negociació amb el govern espanyol, que encara no té data per posar-se en marxa.A banda del president i el vicepresident de la Generalitat, a la sessió també està previst que hi sigui present la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Representants de JxCat, ERC i la CUP, així com de l'ANC i Òmnium completaran la trobada. Torra ja va anunciar al Parlament que tenia la intenció de convocar una reunió dels partits i les entitats independentistes per implicar-les de cara a aquesta mesa de negociació amb l'Estat. No s'hi ha convocat els comuns, que ja van mostrar el seu malestar per l'exclusió. Aquesta trobada és complementària a la cimera de partits convocada pel mateix Torra aquest divendres

