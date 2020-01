VÍDEO El moment de l'explosió en una planta petroquímica de Tarragona

Moment de la forta explosió al polígon petroquímic de Tarragona. Un territori que suporta la pressió de bona part de les indústries perilloses del principat. pic.twitter.com/jr2O3pUoI5 — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) January 14, 2020

Explosió a la petroquimica BASF en Tarragona, un incendi brutal pic.twitter.com/2vqPyC4pHI — Domingo Gomez 🎗 (@jomin740) January 14, 2020

Acaba de explotar una petroquímica pic.twitter.com/232DTONRHF — natt (@nmartmay) January 14, 2020

AMPLIACIÓ Una persona hauria resultat ferida a causa de l'explosió a la zona de la petroquímica de Tarragona. Es desconeix l'abast de l'explosió, vuit dotacions dels Bombers treballen a la zona



Imatges dels carrers de Tarragona cedides a @naciodigital https://t.co/cyLbdqAe2q pic.twitter.com/gG3Jp8Oqx4 — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

🎥 Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Diverses unitats dels bombers treballen a la zona.



Autor: Pau Pastor López



Segueix aquí totes les novetats 👇https://t.co/nUnx1CWwUS pic.twitter.com/KVYRX5Tp2m — Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020

Una explosió ha sacsejat Tarragona aquest dimarts a la tarda. Segons apunten les primeres informacions, la deflagració s'ha produït a la planta petroquímica de la Canonja, que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud. Protecció Civil recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic. A la fàbrica hi ha productes químics amb els quals no és recomanable entrar en contacte encara que de moment els bombers no estan evacuant la zona però recomanen als veïns que viuen a prop que es confinin preventivament.Vegeu aquí els vídeos més impactants que han compartit els usuaris a les xarxes:

