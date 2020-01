Cs denuncia els membres de la mesa que han avalat Torra com a diputat

Cs ha presentat aquest dimarts una denúncia davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona contra el president de Parlament, Roger Torrent, i els membres de la mesa del Parlament de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i PSC davant l"incompliment" de la resolució de la Junta Electoral que inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, per la via de retirar-li l'acta de diputat.En la denúncia, a la qual ha tingut accés Europa Press, es demana l'inici del "pertinent" procediment sancionador contra Torrent; el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa (JxCat); el secretari primer, Eusebi Campdepadrós (JxCat); el secretari segon, David Pérez (PSC); la secretària tercera, Rut Ribas (ERC), i el secretari general de Parlament, Xavier Muro.El partit taronja ha pres aquesta decisió en una reunió urgent de la direcció del seu grup parlamentari després que la mesa de el Parlament hagi rebutjat aquest mateix dimarts retirar l'acta de diputat a Torra recolzant-se en un informe dels lletrats que considera que la JEC no és competent per decidir sobre la inhabilitació d'un diputat quan la legislatura ja està en curs.Cs sosté que "no és cert ni jurídicament correcte que el reglament de Parlament ni tan sols contempli la incidència que la competència de l'administració electoral i/o els tribunals de justícia pot tenir sobre la composició de la cambra en un moment determinat", i argumenta que en l'article 26 s'especifica que, quan es procedeix a llegir la relació de diputats electes, s'ha d'indicar aquells afectats per recursos electorals."Quina podria ser la següent aberració jurídica que les autoritats aquí denunciades cometessin? Permetre la usurpació de persones condemnades per delictes greus, fins i tot, amb condemnes penals fermes? Permetre la usurpació per persones que ostentin responsabilitats públiques incompatibles per la condició d'electe com ser titular de la Fiscalia General de l'Estat, del Tribunal Constitucional, del Suprem o compatibilitzar a condició de diputat de Parlament i la de diputat al Congrés?", qüestionen.

