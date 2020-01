Un mort i almenys vuit ferits en l'explosió d'una planta petroquímica a Tarragona

🎥 Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Diverses unitats dels bombers treballen a la zona.



Segueix aquí totes les novetats 👇https://t.co/nUnx1CWwUS pic.twitter.com/KVYRX5Tp2m — Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020

Moment de la forta explosió al polígon petroquímic de Tarragona. Un territori que suporta la pressió de bona part de les indústries perilloses del principat. pic.twitter.com/jr2O3pUoI5 — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) January 14, 2020

22:39 Els Mossos obren investigació per l'esfondrament parcial de Torreforta que ha provocat la mort d'una persona 22:29 ÚLTIMA HORA Puja a vuit el nombre de ferits en l'explosió de Tarragona, un d'ells crític i un altre molt greu La persona que ha mort ha estat per un projectil que ha sortit disparat de la deflagració 22:13 Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, defensa l'actuació dels serveis d'emergència a l'hora d'avisar la població. "S'ha decidit no activar les sirenes en saber-se que no hi havia toxicitat a l'aire", ha assenyalat a Catalunya Ràdio 22:16 Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, defensa l'actuació dels serveis d'emergència a l'hora d'avisar la població. Recorda que de seguida s'ha comprovat que no hi havia toxicitat a l'aire i per això no s'han activat les alarmes sonores 22:03 Se suspèn la visita del ministre José Luis Ábalos a Tarragona per l'explosió i incendi d'una planta petroquímica. L'acte era la posada en marxa del nou tram de l'Euromed entre Tarragona i Vandellòs 21:54 Els Bombers afirmen que la situació "està estable però no controlada". Treballaran tota la nit per tenir-ho tot sota control, descartant tots els riscos químics possibles



El balanç: un mort, un desaparegut i sis ferit, un de molt greu 21:52 Els Bombers mantenen la recerca de la persona desapareguda en la deflagració i posterior incendi al polígon de la Canonja



El segon objectiu segueix sent l'extinció de les flames de l'òxid etilè. El deixen cremar de manera controlada i segura 21:49 El conseller Miquel Buch assegura que no hi ha cap perill químic a l'aire de Tarragona, fet que per això no han sonat les alarmes de risc químic. Tot i això, recomanen des del Govern que la gent es quedi a casa 21:49 El vicepresident Pere Aragonès assegura que els incidents estan delimitats al polígon de la Canonja i afirma una "molt bona coordinació" amb tots els dispositius municipals, nacionals i estatals desplegats 21:48 El vicepresident Pere Aragonès remarca el "missatge de tranquil·litat" des del Govern per la situació a Tarragona. Destaca la coordinació amb les entitats locals de la zona i els serveis d'emergències, com també amb el govern de l'Estat 21:48 El president Quim Torra envia un missatge de tranquil·litat a la població de la zona de Tarragona, per la situació parcialment controlada a causa de l'explosió i l'incendi posterior 21:34 El president Quim Torra dona les gràcies a tots els serveis d'emergències que s'han mobilitzat. Assegura que estan en contacte amb les famílies de la persona morta, la desapareguda i les sis ferides a causa de l'explosió 21:34 Fins a 29 dotacions dels Bombers segueixen treballant a la indústria de la Canonja que ha explotat i ha provocat un incendi aquesta tarda. Segueixen refredant el tanc d'òxid etilè i revisant l'edifici perquè no quedin persones atrapades 21:18 ÚLTIMA HORA S'aixeca el confinament dels municipis de Vila-Seca i la Canonja, que afectava a més de 30.000 persones. Els veïns afectats ja no cal que es tanquin a casa amb portes i finestres barrades 21:15 El conseller d'Interior Miquel Buch assegura que el confinament dels municipis de Vila-Seca i la Canonja s'aixecarà breument



També confirma dues explosions, la principal a un tanc d'òxid etilè i una segona a una zona de llums 20:59 EN DIRECTE Els Bombers confien a tenir totalment dominat l'incendi de la petroquímica IQOXE a Tarragona, provocat per una explosió



Un tanc d'òxid etilè és el problema principal i des d'on surten les flames. Els Bombers el refreden constantmenthttps://t.co/esS4TaJB2c pic.twitter.com/xJFh03lGr0 — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 20:55 EN DIRECTE Aquesta és la situació a la zona de l'incendi al polígon sud de Tarragona, a les petroquímiques de la ciutat. Els Bombers refreden els tancs d'òxid etilè i comencen a dominar les flameshttps://t.co/FY3eA5ggpI pic.twitter.com/gb22gN6z9D — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 20:49 EN DIRECTE Actualització de la situació dels ferits per part d'@emergenciescat



👉 Dues persones amb cremades molt greus

👉 Una persona amb cremades menys greu

👉 Tres persones amb ferides lleus



Una persona ha mort i una altra encara està desaparegudahttps://t.co/FY3eA5ggpI — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 20:43 Unitats de Medi Ambient desplaçades informen que no es detecta presència de tòxics en l'aire a l'entorn del Francolí proper a l'empresa accidentada 20:39 ÚLTIMA HORA S'eleven fins a sis les persones ferides a causa de l'explosió i l'incendi a la zona de la petroquímica de Tarragona. Hi ha quatre persones ferides molt greus, confirmades per les fonts oficials 20:38 El president Torra, el vicepresident Aragonès i els consellers Buch i Vergés segueixen les informacions d'última hora de l'explosió al polígon sud de la petroquímica de Tarragona des del centre d'emergències de Reus

📸 El #president @QuimTorraiPla, el #vicepresident @perearagones, el #conseller @MiquelBuch i la #consellera @albaverges segueixen l'evolució de l'explosió al polígon sud de la petroquímica de #Tarragona al centre d'emergències #PLASEQCAT #ProteccióCivil pic.twitter.com/ok4mFrj2xb — Govern. Generalitat (@govern) January 14, 2020 20:34 Pedro Sánchez es posa en contacte amb el president Torra per seguir la última hora de les informacions de l'explosió i incendi a una de les plantes petroquímiques de Tarragona 20:28 Els Bombers informen que han aconseguit rebaixar la intensitat de les flames del dipòsit d'òxid etilè que cremava a la zona petroquímica de Tarragona. Segueixen refredant el tanc i revisant el recinte per trobar altres persones 20:28 AMPLIACIÓ L'edifici ensorrat on ha mort una persona al barri de Torreforta de Tarragona és un supermercat. La correlació directa apunta a l'onada expansiva de l'explosió de la indústria química d'IQOXSE al polígon sud 20:26 Fins a 24 dotacions dels Bombers treballen a la zona de la detonació a Tarragona, apagant les flames d'un dipòsit d'òxid etilè a l'empresa IQOXSE 20:23 ÚLTIMA HORA Un mort al barri de Torreforta de Tarragona després que l'edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva de l'explosió a una de les plantes petroquímiques del polígon sud 20:18 VÍDEO El moment de l'explosió en una planta petroquímica de Tarragonahttps://t.co/63UPxV7Rbz pic.twitter.com/LgtaVhCo32 — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 20:18 ÚLTIMA HORA Un mort al barri de Torreforta de Tarragona després que l'edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva de l'explosió a una de les plantes petroquímiques del polígon sud 20:16 Els Bombers estan refredant els tancs d'òxid etilè, la substància química amb la que es treballa a la fàbrica d'IQOXE. 20:12 L'explosió a la petroquímica de Tarragona està cremant òxid d'etilè, que no genera fum tòxic



Tot i això es manté el confinament a totes les persones que puguin veure el fum, en especial la Canonja i Vila-Seca 20:08 Finalment no es faran sonar les sirenes a Tarragona perquè l'afectació de l'explosió no és externa a la zona del polígon sud de les petroquímiques. Unes 30.000 persones es veurien afectades pel confinament 20:06 Segons informen els serveis d'emergències, de moment, no hi ha cap risc de núvol tòxic a causa de l'explosió. 20:06 Les quatre persones ferides confirmades per les fonts oficials estan molt greu 19:56 L'empresa on s'ha produït l'explosió i posterior és IQOXE, de la zona del polígon sud de les petroquímiques de Tarragona 19:56 Com a mínim hi ha dues persones desaparegudes a causa de l'explosió a una de les plantes petroquímiques de Tarragona



Fonts oficials han confirmat quatre persones ferides, una d'elles molt greu 19:49 Ara mateix sonen les sirenes a la ciutat de Tarragona per advertir de l'explosió a la zona del polígon sud Inicialment no havien sonat perquè no se sabia l'abast de l'accident químic. Es demana el confinament de tots els veïns de la zona 19:43 ÚLTIMA HORA Fonts oficials informen d'almenys quatre persones ferides a causa de l'explosió, una d'elles molt greu 19:39 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat, Quim Torra, es trasllada en aquests moments cap a Tarragona per seguir de primera mà l'evolució de l'explosió 19:37 La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, està seguint de ben a prop l'explosió a Tarragona. Ha ofert tot el seu suport al conseller Buch i a totes les forces d'emergència que treballin a la zona 19:33 El Servei Català de Trànsit informa que a causa de l'incendi al Polígon Sud es recomana evitar circular per la zona de la petroquímica, sobretot l'N-340 i la C-31b, que es podrien veure afectades. 19:29 El Govern i l'Ajuntament de Tarragona demanen a tothom que segueixin les indicacions dels serveis d'emergència a causa del desconeixement, encara, de l'abast de l'accident químic que ha provocat l'explosió. 19:27 ATENCIÓ S'interrompen les circulacions dels trens de Rodalies en el trams de Tarragona, Tarragona Sud i Reus a causa de l'explosió de la petroquímica. 19:27 VÍDEO Una explosió sacseja la planta petroquímica de Tarragona. Es desconeix l'abast de l'accident químic i Protecció Civil recomana a tothom que visqui a prop que es quedi a casa



Imatges cedides a @naciodigitalhttps://t.co/cyLbdqAe2q pic.twitter.com/2a7eD9Dzwk — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 19:25 ATENCIÓ Protecció Civil demana a la gent que viu a Tarragona, Salou, Vilaseca, Reus, Constantí, El Morell i La Canonja que es tanquin a casa 19:24 VÍDEO Una explosió sacseja la planta petroquímica de Tarragona. Es desconeix l'abast de l'accident químic i Protecció Civil recomana a tothom que visqui a prop que es quedi a casa



Imatges cedides a @naciodigitalhttps://t.co/cyLbdqAe2q pic.twitter.com/2a7eD9Dzwk — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 19:24 ATENCIÓ Una explosió ha sacsejat Tarragona aquest dimarts a la tarda. Segons apunten les primeres informacions, la deflagració s'ha produït a la planta petroquímica de la Canonja, que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud. Protecció Civil recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic. A la fàbrica hi ha productes químics amb els quals no és recomanable entrar en contacte encara que de moment els bombers no estan evacuant la zona però recomanen als veïns que viuen a prop que es confinin preventivament.

L'explosió a una planta petroquímica a Tarragona ha provocat un mort al barri de Torreforta, situat a l'oest de la ciutat, després que un edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva, segons ha pogut confirmar. Les fonts oficials apunten, amb última actualització a les deu de la nit, que hi ha almenys vuit persones ferides, una de les quals en estat crític i una altra en estat molt greu (ambdues han estat traslladades a l'hospital Trueta de Barcelona). També hi ha una altra persona que es troba desapareguda.Els incidents s'han produït poc després que una explosió hagi sacsejat Tarragona i diversos municipis del voltant aquest dimarts a la tarda. La deflagració s'ha produït a la planta petroquímica de la Canonja (Tarragonès), que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud. Les instal·lacions on s'ha produït l'explosió pertanyen a l'empresa IQOXE.Minuts després de l'incident, Protecció Civil ha ordenat a la població resident als municipis de Vila-Seca i La Canonja que no sortís de casa i tanqués portes i finestres. Al cap de dues hores, el confinament s'ha aixecat.En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que "no hi ha toxicitat a l'aire". Buch també ha afirmat a TV3 que "no hi ha cap mena de perill per a la població". El president Torra i el vicepresident Aragonès han reforçat aquestes paraules després de desplaçar-se a Reus, des d'on han volgut transmetre un missatge de "calma i tranquil·litat".Veïns han informat aque la detonació s'ha notat a tota la ciutat i altres mitjans apunten que també s'ha pogut sentir a diversos municipis del voltant, fins a deu quilòmetres de distància. Altres veïns han pogut confirmar que s'ha notat des del Baix Camp fins al Baix Penedès. Tarragona Radio ha pogut realitzar un vídeo de la columna de fum que s'ha elevat al cel de la ciutat.Els Bombers hi han enviat vuit dotacions, que donen suport als Bombers del Polígon, que a les set de la tarda s'han dirigit a l'indret. Els Mossos d'Esquadra hi han enviat totes les dotacions disponibles i recomanen no acostar-se a la zona. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències per risc químic, Plaseqcat, en la fase d'alerta.Protecció Civil ha informat que diversos dispositius d'emergència s'han activat per arribar a la zona dels fets. Expliquen que han rebut desenes de trucades per notificar la deflagració.

