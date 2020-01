L'explosió a la petroquímica de Tarragona deixa un mort, un desaparegut i vuit ferits

Imatge dels bombers treballant per extingir les flames causades per l'explosió a una planta petroquímica a Tarragona

🎥 Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Diverses unitats dels bombers treballen a la zona.



Autor: Pau Pastor López



Segueix aquí totes les novetats 👇https://t.co/nUnx1CWwUS pic.twitter.com/KVYRX5Tp2m — Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020

Moment de la forta explosió al polígon petroquímic de Tarragona. Un territori que suporta la pressió de bona part de les indústries perilloses del principat. pic.twitter.com/jr2O3pUoI5 — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) January 14, 2020

L'explosió a una planta petroquímica a Tarragona ha provocat un mort al barri de Torreforta, situat a l'oest de la ciutat, després que un edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva. El sinistre també ha provocat vuit ferits, dos dels quals en estat greu (ambdós han estat traslladades a l'hospital Trueta de Barcelona). A hores d'ara es desconeixen les causes de l'accident.També hi ha una altra persona que es troba desapareguda a les zones de les oficines de l'empresa on s'ha produït de la deflagració. La seva recerca ha continuat aquest matí. Hi ha set empreses afectades de la zona que no han pogut treballar.Els incidents s'han produït quan una explosió ha sacsejat Tarragona i diversos municipis del voltant aquest dimarts pocs minuts abans de les set de la tarda. La deflagració s'ha produït a la planta petroquímica de la Canonja (Tarragonès), que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud. Les instal·lacions on s'ha produït l'explosió pertanyen a l'empresa IQOXE.Els Bombers de la Generalitat han treballat tota la nit a la zona amb una trentena de dotacions terrestres. Actualment, la situació està controlada, "estable i en procés de control del risc", segons ha explicat aquest matí el cap de Bombers de Tarragona, Albert Ventosa. La seva tasca consisteix, sobre, a controlar l’incendi que afecta un dipòsit amb una càrrega d’òxid de propilè, que es deixa cremar. Al llarg de la matinada s'ha apagat un segon foc que s'ha produït a la matinada. Per una altra, s’estan refrigerant els tancs més pròxims a la zona de l’incendi, per evitar que l’alta temperatura generada pel foc els afecti.Protecció Civil ha activat el pla d'emergències per risc químic, Plaseqcat, en la fase d'alerta.També, minuts després de l'incident, ha ordenat a la població resident als municipis de Vila-Seca i La Canonja que no sortís de casa i tanqués portes i finestres. Al cap de dues hores, el confinament s'ha aixecat.De forma preventiva ha quedat suspesa la circulació ferroviària entre Tarragona i Reus i Tarragona-Port Aventura fins a les 8.30 hores, quan s'ha reactivat. La mesura ha afectat les línies R13, R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2.En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que "no hi ha toxicitat a l'aire". Buch també ha afirmat a TV3 que "no hi ha cap mena de perill per a la població". El president Torra i el vicepresident Aragonès han reforçat aquestes paraules després de desplaçar-se a Reus, des d'on han volgut transmetre un missatge de "calma i tranquil·litat".Veïns han informat aque la detonació s'ha notat a tota la ciutat i altres mitjans apunten que també s'ha pogut sentir a diversos municipis del voltant, fins a deu quilòmetres de distància. Altres veïns han pogut confirmar que s'ha notat des del Baix Camp fins al Baix Penedès. Tarragona Radio ha pogut realitzar un vídeo de la columna de fum que s'ha elevat al cel de la ciutat.

