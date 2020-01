Almenys 24 empleats del metro amb malalties relacionades amb l'amiant demanen ser reubicats

L'últim balanç de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), publicat l'11 de desembre, comunicava que ja eren 29 els treballadors en actiu al metro amb afectacions possiblement causades per l'amiant. Des de l'esclat de la crisi de l'amiant a l'empresa el gener del 2019, TMB s'havia negat a reubicar aquests treballadors però al desembre l'empresa va canviar de parer. Ara ja són 24 els empleats que han demanat un canvi de lloc de treball o tasca.Així ho asseguren fonts de CCOO i UGT. Des del primer moment, tots els sindicats van reclamar a l'empresa la possibilitat de reubicació però TMB s'hi negava amb l'argument que les patologies no havien d'estar necessàriament relacionades amb l'amiant i que, per tant, no es podia donar per fet que el material contaminant fos la causa de les patologies.Al desembre, però, l'empresa va canviar la seva postura. A la pressió exercida pel comitè d'empresa s'hi va sumar la dels experts contractats per TMB per fer d'assessors. Aquests, sempre han insistit que no és segur mantenir en el mateix lloc de treball un empleat que ha manifestat patologies potencialment relacionades amb l'amiant. Fonts coneixedores de les converses entre assessors i empresa asseguren que els experts defensen que la reubicació dels afectats permet reduir les possibilitats que la patologia empitjori.Després d'escoltar els assessors, en la reunió de negociació del conveni del 17 de desembre l'empresa va comunicar als sindicats que obria la porta a les reubicacions.La decisió arribava dos mesos després de l'arribada de Gerardo Lertxundi com a conseller delegat de la companyia, en substitució d'Enric Cañas, que fins aleshores s'havia mostrat inflexible a l'hora d'acceptar les demandes dels treballadors.Ara, fonts de TMB consultades perinsisteixen que els empleats no estan exposats a risc professional per inhalació de fibres d'amiant. Tot i així, asseguren que han tingut en compte "percepcions subjectives" per modificar alguna de les condicions de treball. "Aquesta possibilitat s'està analitzant en cada departament amb els interessats que voluntàriament ho manifestin, i amb coneixement de la representació sindical", conclouen.TMB ha preferit, per ara, no concretar la quantitat de treballadors que han demanat aquest canvi d'ubicació o tasca.Un dels afectats que ha comunicat a l'empresa la voluntat de canviar de cotxera és Ángel Pobo, un dels primers diagnosticats amb una patologia potencialment relacionada amb l'amiant. Va traslladar la petició el 7 de gener i per ara no hi ha hagut cap canvi en la seva situació.A la seva cotxera es va detectar presència d'amiant durant les anàlisis fetes per TMB i explica que vol treballar en un lloc "lliure" d'aquest material contaminant. "Ja ha passat un any i no hi ha hagut cap canvi. L'empresa no ha tingut cap consideració", lamenta.Entre el grup de treballadors afectats, n'hi ha tres que han comunicat la seva intenció de no ser traslladats. Les fonts de CCOO consultades qüestionen que l'empresa hagi de respectar aquesta decisió i argumenten que TMB no pot permetre que cap empleat posi la seva salut en risc.

