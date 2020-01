Restablerta la circulació de trens entre Tarragona i Port Aventura després de l'explosió a Tarragona

22:39 Els Mossos obren investigació per l'esfondrament parcial de Torreforta que ha provocat la mort d'una persona

22:29 ÚLTIMA HORA Puja a vuit el nombre de ferits en l'explosió de Tarragona, un d'ells crític i un altre molt greu La persona que ha mort ha estat per un projectil que ha sortit disparat de la deflagració

22:13 Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, defensa l'actuació dels serveis d'emergència a l'hora d'avisar la població. "S'ha decidit no activar les sirenes en saber-se que no hi havia toxicitat a l'aire", ha assenyalat a Catalunya Ràdio

22:16 Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, defensa l'actuació dels serveis d'emergència a l'hora d'avisar la població. Recorda que de seguida s'ha comprovat que no hi havia toxicitat a l'aire i per això no s'han activat les alarmes sonores

22:03 Se suspèn la visita del ministre José Luis Ábalos a Tarragona per l'explosió i incendi d'una planta petroquímica. L'acte era la posada en marxa del nou tram de l'Euromed entre Tarragona i Vandellòs

21:54 Els Bombers afirmen que la situació "està estable però no controlada". Treballaran tota la nit per tenir-ho tot sota control, descartant tots els riscos químics possibles



El balanç: un mort, un desaparegut i sis ferit, un de molt greu

21:52 Els Bombers mantenen la recerca de la persona desapareguda en la deflagració i posterior incendi al polígon de la Canonja



El segon objectiu segueix sent l'extinció de les flames de l'òxid etilè. El deixen cremar de manera controlada i segura

21:49 El conseller Miquel Buch assegura que no hi ha cap perill químic a l'aire de Tarragona, fet que per això no han sonat les alarmes de risc químic. Tot i això, recomanen des del Govern que la gent es quedi a casa

21:49 El vicepresident Pere Aragonès assegura que els incidents estan delimitats al polígon de la Canonja i afirma una "molt bona coordinació" amb tots els dispositius municipals, nacionals i estatals desplegats

21:48 El vicepresident Pere Aragonès remarca el "missatge de tranquil·litat" des del Govern per la situació a Tarragona. Destaca la coordinació amb les entitats locals de la zona i els serveis d'emergències, com també amb el govern de l'Estat

21:48 El president Quim Torra envia un missatge de tranquil·litat a la població de la zona de Tarragona, per la situació parcialment controlada a causa de l'explosió i l'incendi posterior

21:34 El president Quim Torra dona les gràcies a tots els serveis d'emergències que s'han mobilitzat. Assegura que estan en contacte amb les famílies de la persona morta, la desapareguda i les sis ferides a causa de l'explosió

21:34 Fins a 29 dotacions dels Bombers segueixen treballant a la indústria de la Canonja que ha explotat i ha provocat un incendi aquesta tarda. Segueixen refredant el tanc d'òxid etilè i revisant l'edifici perquè no quedin persones atrapades

21:18 ÚLTIMA HORA S'aixeca el confinament dels municipis de Vila-Seca i la Canonja, que afectava a més de 30.000 persones. Els veïns afectats ja no cal que es tanquin a casa amb portes i finestres barrades

21:15 El conseller d'Interior Miquel Buch assegura que el confinament dels municipis de Vila-Seca i la Canonja s'aixecarà breument



També confirma dues explosions, la principal a un tanc d'òxid etilè i una segona a una zona de llums

20:59 EN DIRECTE Els Bombers confien a tenir totalment dominat l'incendi de la petroquímica IQOXE a Tarragona, provocat per una explosió



Un tanc d'òxid etilè és el problema principal i des d'on surten les flames. Els Bombers el refreden constantmenthttps://t.co/esS4TaJB2c pic.twitter.com/xJFh03lGr0 — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

20:55 EN DIRECTE Aquesta és la situació a la zona de l'incendi al polígon sud de Tarragona, a les petroquímiques de la ciutat. Els Bombers refreden els tancs d'òxid etilè i comencen a dominar les flameshttps://t.co/FY3eA5ggpI pic.twitter.com/gb22gN6z9D — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

20:49 EN DIRECTE Actualització de la situació dels ferits per part d'@emergenciescat



👉 Dues persones amb cremades molt greus

👉 Una persona amb cremades menys greu

👉 Tres persones amb ferides lleus



Una persona ha mort i una altra encara està desaparegudahttps://t.co/FY3eA5ggpI — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

20:43 Unitats de Medi Ambient desplaçades informen que no es detecta presència de tòxics en l'aire a l'entorn del Francolí proper a l'empresa accidentada

20:39 ÚLTIMA HORA S'eleven fins a sis les persones ferides a causa de l'explosió i l'incendi a la zona de la petroquímica de Tarragona. Hi ha quatre persones ferides molt greus, confirmades per les fonts oficials

20:38 El president Torra, el vicepresident Aragonès i els consellers Buch i Vergés segueixen les informacions d'última hora de l'explosió al polígon sud de la petroquímica de Tarragona des del centre d'emergències de Reus

📸 El #president @QuimTorraiPla, el #vicepresident @perearagones, el #conseller @MiquelBuch i la #consellera @albaverges segueixen l'evolució de l'explosió al polígon sud de la petroquímica de #Tarragona al centre d'emergències #PLASEQCAT #ProteccióCivil pic.twitter.com/ok4mFrj2xb — Govern. Generalitat (@govern) January 14, 2020

20:34 Pedro Sánchez es posa en contacte amb el president Torra per seguir la última hora de les informacions de l'explosió i incendi a una de les plantes petroquímiques de Tarragona

20:28 Els Bombers informen que han aconseguit rebaixar la intensitat de les flames del dipòsit d'òxid etilè que cremava a la zona petroquímica de Tarragona. Segueixen refredant el tanc i revisant el recinte per trobar altres persones

20:28 AMPLIACIÓ L'edifici ensorrat on ha mort una persona al barri de Torreforta de Tarragona és un supermercat. La correlació directa apunta a l'onada expansiva de l'explosió de la indústria química d'IQOXSE al polígon sud

20:26 Fins a 24 dotacions dels Bombers treballen a la zona de la detonació a Tarragona, apagant les flames d'un dipòsit d'òxid etilè a l'empresa IQOXSE

20:23 ÚLTIMA HORA Un mort al barri de Torreforta de Tarragona després que l'edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva de l'explosió a una de les plantes petroquímiques del polígon sud

20:18 VÍDEO El moment de l'explosió en una planta petroquímica de Tarragonahttps://t.co/63UPxV7Rbz pic.twitter.com/LgtaVhCo32 — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

20:18 ÚLTIMA HORA Un mort al barri de Torreforta de Tarragona després que l'edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva de l'explosió a una de les plantes petroquímiques del polígon sud

20:16 Els Bombers estan refredant els tancs d'òxid etilè, la substància química amb la que es treballa a la fàbrica d'IQOXE.

20:12 L'explosió a la petroquímica de Tarragona està cremant òxid d'etilè, que no genera fum tòxic



Tot i això es manté el confinament a totes les persones que puguin veure el fum, en especial la Canonja i Vila-Seca

20:08 Finalment no es faran sonar les sirenes a Tarragona perquè l'afectació de l'explosió no és externa a la zona del polígon sud de les petroquímiques. Unes 30.000 persones es veurien afectades pel confinament

20:06 Segons informen els serveis d'emergències, de moment, no hi ha cap risc de núvol tòxic a causa de l'explosió.

20:06 Les quatre persones ferides confirmades per les fonts oficials estan molt greu

19:56 L'empresa on s'ha produït l'explosió i posterior és IQOXE, de la zona del polígon sud de les petroquímiques de Tarragona

19:56 Com a mínim hi ha dues persones desaparegudes a causa de l'explosió a una de les plantes petroquímiques de Tarragona



Fonts oficials han confirmat quatre persones ferides, una d'elles molt greu

19:49 Ara mateix sonen les sirenes a la ciutat de Tarragona per advertir de l'explosió a la zona del polígon sud Inicialment no havien sonat perquè no se sabia l'abast de l'accident químic. Es demana el confinament de tots els veïns de la zona

19:43 ÚLTIMA HORA Fonts oficials informen d'almenys quatre persones ferides a causa de l'explosió, una d'elles molt greu

19:39 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat, Quim Torra, es trasllada en aquests moments cap a Tarragona per seguir de primera mà l'evolució de l'explosió

19:37 La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, està seguint de ben a prop l'explosió a Tarragona. Ha ofert tot el seu suport al conseller Buch i a totes les forces d'emergència que treballin a la zona

19:33 El Servei Català de Trànsit informa que a causa de l'incendi al Polígon Sud es recomana evitar circular per la zona de la petroquímica, sobretot l'N-340 i la C-31b, que es podrien veure afectades.

19:29 El Govern i l'Ajuntament de Tarragona demanen a tothom que segueixin les indicacions dels serveis d'emergència a causa del desconeixement, encara, de l'abast de l'accident químic que ha provocat l'explosió.

19:27 ATENCIÓ S'interrompen les circulacions dels trens de Rodalies en el trams de Tarragona, Tarragona Sud i Reus a causa de l'explosió de la petroquímica.

19:27 VÍDEO Una explosió sacseja la planta petroquímica de Tarragona. Es desconeix l'abast de l'accident químic i Protecció Civil recomana a tothom que visqui a prop que es quedi a casa



Imatges cedides a @naciodigitalhttps://t.co/cyLbdqAe2q pic.twitter.com/2a7eD9Dzwk — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020

19:25 ATENCIÓ Protecció Civil demana a la gent que viu a Tarragona, Salou, Vilaseca, Reus, Constantí, El Morell i La Canonja que es tanquin a casa

19:24 VÍDEO Una explosió sacseja la planta petroquímica de Tarragona. Es desconeix l'abast de l'accident químic i Protecció Civil recomana a tothom que visqui a prop que es quedi a casa



Imatges cedides a @naciodigitalhttps://t.co/cyLbdqAe2q pic.twitter.com/2a7eD9Dzwk — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020