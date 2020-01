Joan Canadell, un dirigent empresarial hiperactiu a les xarxes: 35 piulades al dia

Joan Canadell és, a banda de president de la Cambra de Comerç de Barcelona i activista independentista, un usuari hiperactiu de les xarxes socials i, molt en concret de Twitter. Amb quasi 75.000 seguidors, té la mà ràpida per piular, retuitar i interactuar amb d'altres usuaris, tant en relació amb l'entitat que presideix com sobre altres aspectes polítics i econòmics. En els darrers tres mesos ha piulat una mitjana de 34,9 tuits diaris.Una anàlisi de l'activitat des del seu compte personal durant aquest període en què ha fet més de 3.200 tuits -el màxim que permet analitzar Twitter- conclou que els dies de més activitat són els dimarts, els dijous i els divendres, quan en fa de mitjana més de 40. En canvi, els dilluns piula uns 32,8 cops, els dimecres i diumenges es queda just per sota dels 30 i el dissabte és quan menys ús en fa, amb unes 25 piulades.Aquesta activitat no és homogènia: hi ha molta variació entre uns dies i uns altres. En el darrer trimestre, el dia que menys tuits va fer va ser el 2 de novembre -dissabte-, quan en va fer 7, mentre que, per contra, el 29 d'octubre en va fer 114 i el 28 de novembre, 111. La primera d'aquestes dues dates va ser la de la presentació del projecte "Catalunya 2030/40" de la Cambra, en què aquesta va plantejar un nou model econòmic de país per a les properes dècades. La segona data va ser quan Canadell va fer un viatge en la línia R3 de Rodalies amb el Síndic de Greuges per denunciar els dèficits d'aquesta infraestructura.Sigui com sigui, la major part de l'activitat de Canadell a Twitter no són tuits originals, sinó retuits. Representen el 86,2% de les piulades des del seu compte dels darrers tres mesos, mentre que un 7,1% són retuits amb comentari i només un 6,7% són tuits originals seus.De la mateixa manera, Canadell interactua amb altres usuaris, però aquesta no representa la seva activitat principal. Poc més d'una quarta part de les piulades, 118 de 441 -només considerant tuits originals i retuits amb comentari-, són respostes a altres usuaris, però tota la resta són piulades unilaterals, gairebé tres de cada quatre.L'eina des d'on piula Canadell és bàsicament el seu iPhone: 3.167 dels seus 3.187 tuits i retuits analitzats s'han fet a través d'aquest mòbil, mentre que tan sols 20 han sortit d'un iPad. Queda clar que confia en la tecnologia Apple, però no piula des d'ordinadors, encara que siguin Mac.El president de la Cambra, com s'ha vist amb molts seguidors, té també generalment molt èxit en les seves piulades. Tenint en compte les interaccions dels seus tuits originals i dels retuits amb comentaris -excloent, per tant, els retuits simples a altres usuaris-, aquests tenen de mitjana 976 agradaments i 512 retuits.El 22 de novembre, però, una piulada seva va ser especialment aplaudida i va arribar a tenir 10.447 agradaments i 5.591 retuits. Hi denunciava que Seat va aturar la producció durant quatre dies per un incendi d'un proveïdor i ni se'n parlava, i afegia: "Si la mateixa conseqüència fos per una acció del procés, ompliria portades i tertúlies".Pel que fa a les paraules més usades aquests darrers tres mesos -incloent les de les piulades retuitades-, encapçala el rànquing "Catalunya", 363 cops, seguit per "president" (290), "Estat" (160) i "Cambra" (127). Destaquen també, però, paraules vinculades al món empresarial com "econòmic" (107), "dèficit" (77), "infraestructures" (63) o "empresaris" (51).En canvi, si s'exclouen de l'anàlisi els retuits sense comentari, "Estat" passa a encapçalar la classificació de paraules més usades per Canadell a Twitter, amb 37 mencions, per davant de "Catalunya" (34), i "empreses" (19) se situa en tercer lloc. Bona part de les altres paraules es repeteixen del rànquing anterior.Si es posa el focus en els hashtags més usats en els tuits i retuits de Canadell, el més comú és #CAT3040 -el qual es refereix al projecte "Catalunya 2030/40" de la Cambra citat abans-, seguit de #BonesNotícies, etiqueta amb què el president de la Cambra identifica notícies positives per a Catalunya de l'àmbit econòmic. També usa hashtags territorials com #Catalunya o #Barcelona o vinculats a la Cambra, així com #PotencialdEstat, de caràcter independentista.L'anàlisi dels hashtags més usats només dels tuits originals i els retuits amb comentari de Canadell tornen a situar al capdavant #BonesNotícies, #CAT3040 i, en quart lloc, #PotencialdEstat, però es cola en tercera posició #SpainIsAFascistState, una etiqueta molt usada després de la sentència del procés i la repressió de les protestes per denunciar el caràcter autoritari de l'Estat que identificava part de l'independentisme.Pel que fa als comptes de Twitter més retuitats per Canadell, el més potenciat és el de la Cambra de Barcelona (237 retuits), seguit per altres usuaris que majoritàriament piulen sobre temàtica política i econòmica, com @BehaveHonorably (63), @ramirp (43) o @fotemcanya (40).Pel que fa als polítics -o usuaris que han tingut un rol polític- que retuita el president de la Cambra, la majoria són de l'entorn de JxCat. És el cas de l'economista Oriol Amat (59), qui va ser diputat de JxSí per elecció de CDC, l'exregidor del PDECat a l'Hospitalet de Llobregat Jordi Monrós -també dirigent territorial de la Cambra-, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón (36), l'assessor de JxCat Aleix Sarri (31), el membre de JxCat Marc Portet Bruguera (31), Quim Torra (31), l'economista i membre de la Crida Nacional Xavier Sala i Martín (25), el conseller de Política Digital, Jordi Puigneró (24), o Carles Puigdemont (20).Pel que fa als usuaris més mencionats en els seus tuits i retuits, bona part dels citats són els mateixos que apareixen en el rànquing anterior, situant-se al capdavant, just per darrere del compte de la Cambra de Barcelona, Oriol Amat i Quim Torra. Per darrere de diversos membres de JxCat o la Crida reflectits en el gràfic anterior, el primer dirigent d'ERC en aparèixer és el seu líder, Oriol Junqueras, en el lloc 23 i citat 22 cops, tants com el Síndic de Greuges i un cop més que el compte dels republicans.En canvi, si s'exclouen els retuits d'aquesta anàlisi i se centra la lupa en les piulades originals de Canadell, el resultat és sensiblement diferent. Encapçala la classificació també la Cambra de Barcelona (50), seguida pel Consell General de Cambres de Catalunya (10), però en tercer lloc se situa Pedro Sánchez (6). Igualment, la primera dirigent de JxCat és Àngels Chacón, amb quatre mencions, tantes com el líder del PSC, Miquel Iceta, o el compte d'ERC.

