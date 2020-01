​Una desena d'investigats pels talls del Tsunami a l'AP-7 no declaren a la Guàrdia Civil

Una desena d'investigats per la Guàrdia Civil arran dels talls de l'AP-7 a l'Alt Empordà convocats pel Tsunami Democràtic l'11 i 12 de novembre passat s'han acollit al seu dret a no declarar a la comandància de Girona. L'institut armat ha citat a declarar entre aquest dimarts i dilluns vinent almenys vintena d'activistes per, suposadament, haver pres part al bloqueig de l'autopista. Aquest dimarts encara estan arribant noves citacions.L'advocat Benet Salellas ha criticat que els lletrats de la defensa no han tingut accés als atestats perquè el jutjat d'instrucció 4 de Figueres ha decretat secret de sumari. La causa està oberta per delictes de desordres públics i contra la seguretat viària. A la sortida de la comandància, Salellas ha explicat que, a banda del procediment penal, la Guàrdia Civil ha advertit els investigats que també s'obria un procediment administratiu per infracció de la llei mordassa.La Guàrdia Civil va obrir una investigació pels talls de l'AP-7 a l'Alt Empordà convocats pel Tsunami Democràtic l'11 i 12 de novembre passat i ha començat a citar a declarar a la comandància de Girona els investigats a partir d'aquest dimarts. Hi ha declaracions previstes fins al dilluns vinent i, segons fonts de les defenses, calculen que almenys hi ha una vintena d'activistes investigats per delictes de desordres públics, danys i contra la seguretat viària. Tot i això, avui mateix encara hi ha persones que estan rebent citacions per als pròxims dies.Aquest dimarts han entrat a la comandància de la Guàrdia Civil una desena d'activistes, assistits per diversos advocats com Montserrat Vinyets o el mateix Salellas. Segons ha detallat un dels lletrats, Benet Salellas, tots ells s'han negat a declarar. "Se'ns ha denegat l'accés a l'expedient al·legant que la causa està secreta, cosa que entenem que vulnera el dret de defensa. En aquest context d'indefensió, no col·laborarem amb la investigació i, per tant, no declararem", ha exposat Salellas.L'advocat ha concretat que la Guàrdia Civil va obrir una investigació d'ofici que el jutjat d'instrucció 4 de Figueres ha "subscrit" i, a més, ha decretat el secret de les actuacions. "Només ens han comunicat, de forma verbal, que hi ha identificacions de determinades persones al final de les mobilitzacions i d'altres a partir dels vehicles", ha concretat Salellas. Els agents de l'institut armat també estan analitzant les imatges enregistrades als talls.Com que no han tingut accés a les diligències, la defensa desconeix quines accions o quins suposats danys concrets atribueixen a cadascun dels investigats. Salellas critica, per això, que la Guàrdia Civil i el jutjat tirin endavant una investigació contra activistes per mobilitzar-se: "És un greu atac al dret fonamental de manifestació, no entendríem que en comptes de tutelar els drets dels ciutadans es dediquessin a criminalitzar i citar com a investigades persones que l'única cosa que han fet és utilitzar el seu dret de protesta".Salellas recorda que "fins al dia d'avui" totes les resolucions judicials per talls de carretera "han descartat que es pugui considerar un acte delictiu". Segons l'advocat, la Guàrdia Civil ha advertit els encausats que, en paral·lel a la investigació penal, també s'han incoat expedients per la via administrativa per infraccions de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa. La tramitació d'aquests expedients sancionadors quedarà paralitzada fins que acabi la via penal.Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al matí davant la comandància de la Guàrdia Civil a Girona per donar suport als primers investigats citats a declarar. Quan feia una estona que part del grup de manifestants estava al costat de la porta d'accés a l'edifici, l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) els ha desallotjat per posar un cordó policial de punta a punta de la comandància.Quan els manifestants han demanat el motiu pel qual ara no podien estar-se a la porta d'accés, no els hi han donat cap explicació. Per això, finalment el grup reduït que hi havia davant l'edifici i el més nombrós que s'estava a l'altra vorera han optat per tallar el carrer Emili Grahit fins que s'han acabat les declaracions.La investigació oberta per la Guàrdia Civil se suma a la de la Policia Nacional, que el 19 de desembre va citar a declarar deu investigats pel tall de l'AP-7 de Salt (Gironès), convocat també pel Tsunami Democràtic des de la nit del 12 de novembre al dia 13. A més, segons ha anunciat Salellas advocats via Twitter, alguns activistes també han començat a rebre citacions dels Mossos d'Esquadra. "Tres cossos policials a l'uníson investigant les nostres protestes", critiquen al tuit.

