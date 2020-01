VÍDEO Una explosió sacseja una planta petroquímica de Tarragona

Explosió a la planta de la petroquímica de la Canonja. De moment no es sap quin ha estat el causant de l'explosió. S'ha escoltat i s'ha notat des de diversos punts de la demarcació (Tarragona i Vila-seca).



Vídeo vía @tarragonaradio pic.twitter.com/2OcOYK5qF2 — Joan Mercadé (@JoanMerka97) January 14, 2020

🎥 Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Diverses unitats dels bombers treballen a la zona.



Autor: Pau Pastor López



Segueix aquí totes les novetats 👇https://t.co/nUnx1CWwUS pic.twitter.com/KVYRX5Tp2m — Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020

Explosió a la Basf de Tarragona, espero què no hagi pres mal ningú 😥😥 pic.twitter.com/zIWITuV6wN — Xavier (@elpatiratllat) January 14, 2020

19:56 L'empresa on s'ha produït l'explosió i posterior és IQOXE, de la zona del polígon sud de les petroquímiques de Tarragona 19:56 Com a mínim hi ha dues persones desaparegudes a causa de l'explosió a una de les plantes petroquímiques de Tarragona



Fonts oficials han confirmat quatre persones ferides, una d'elles molt greu 19:49 Ara mateix sonen les sirenes a la ciutat de Tarragona per advertir de l'explosió a la zona del polígon sud Inicialment no havien sonat perquè no se sabia l'abast de l'accident químic. Es demana el confinament de tots els veïns de la zona 19:43 ÚLTIMA HORA Fonts oficials informen d'almenys quatre persones ferides a causa de l'explosió, una d'elles molt greu 19:39 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat, Quim Torra, es trasllada en aquests moments cap a Tarragona per seguir de primera mà l'evolució de l'explosió 19:37 La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, està seguint de ben a prop l'explosió a Tarragona. Ha ofert tot el seu suport al conseller Buch i a totes les forces d'emergència que treballin a la zona 19:33 El Servei Català de Trànsit informa que a causa de l'incendi al Polígon Sud es recomana evitar circular per la zona de la petroquímica, sobretot l'N-340 i la C-31b, que es podrien veure afectades. 19:29 El Govern i l'Ajuntament de Tarragona demanen a tothom que segueixin les indicacions dels serveis d'emergència a causa del desconeixement, encara, de l'abast de l'accident químic que ha provocat l'explosió. 19:27 ATENCIÓ S'interrompen les circulacions dels trens de Rodalies en el trams de Tarragona, Tarragona Sud i Reus a causa de l'explosió de la petroquímica. 19:27 VÍDEO Una explosió sacseja la planta petroquímica de Tarragona. Es desconeix l'abast de l'accident químic i Protecció Civil recomana a tothom que visqui a prop que es quedi a casa



Imatges cedides a @naciodigitalhttps://t.co/cyLbdqAe2q pic.twitter.com/2a7eD9Dzwk — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 19:25 ATENCIÓ Protecció Civil demana a la gent que viu a Tarragona, Salou, Vilaseca, Reus, Constantí, El Morell i La Canonja que es tanquin a casa 19:24 VÍDEO Una explosió sacseja la planta petroquímica de Tarragona. Es desconeix l'abast de l'accident químic i Protecció Civil recomana a tothom que visqui a prop que es quedi a casa



Imatges cedides a @naciodigitalhttps://t.co/cyLbdqAe2q pic.twitter.com/2a7eD9Dzwk — NacióDigital (@naciodigital) January 14, 2020 19:24 ATENCIÓ Una explosió ha sacsejat Tarragona aquest dimarts a la tarda. Segons apunten les primeres informacions, la deflagració s'ha produït a la planta petroquímica de la Canonja, que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud. Protecció Civil recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic. A la fàbrica hi ha productes químics amb els quals no és recomanable entrar en contacte encara que de moment els bombers no estan evacuant la zona però recomanen als veïns que viuen a prop que es confinin preventivament.

Una explosió ha sacsejat Tarragona aquest dimarts a la tarda. Segons apunten les primeres informacions, la deflagració s'ha produït a la planta petroquímica de la Canonja, que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud. Les instal·lacions on s'ha produït l'explosió son de l'empresa IQOXE.Protecció Civil recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic. A la fàbrica hi ha productes químics amb els quals no és recomanable entrar en contacte encara que de moment els bombers no estan evacuant la zona però recomanen als veïns que viuen a prop que es confinin preventivament.Veïns informen aque la detonació s'ha notat a tota la ciutat i altres mitjans apunten que també s'ha pogut sentir a diversos municipis del voltant, fins a deu quilòmetres de distància. Altres veïns han pogut confirmar que s'ha notat des del Baix Camp fins al Baix Penedès. Tarragona Radio ha pogut realitzar un vídeo de la columna de fum que s'ha elevat al cel de la ciutat.Els Bombers hi han enviat vuit dotacions, que donen suport als Bombers del Polígon, que a les set de la tarda es dirigien a l'indret. Els Mossos d'Esquadra hi han enviat totes les dotacions disponibles i recomanen no acostar-se a la zona. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències per risc químic, Plaseqcat, en la fase d'alerta.Protecció Civil ha informat que diversos dispositius d'emergència s'han activat per arribar a la zona dels fets. Expliquen que han rebut desenes de trucades per notificar la deflagració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor