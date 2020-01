El català Miguel Ángel Villarroya Vilalta serà el cap de l'Estat Major de la Defensa

El govern espanyol ha situat el català Miguel Ángel Villarroya Vilalta com a cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD). És el càrrec militar més alt de l'Estat espanyol per sota del rei Felip VI. Vilarroya Vilalta (La Galera, Montsià, 1957) era fins ara el director del gabinet tècnic de la ministra de Defensa, Margarita Robles.És tinent general de l'exèrcit de l'aire i ja ocupava el càrrec de director del gabinet tècnic quan era ministra de Defensa del PP, María Dolores de Cospedal. Al capdavant del JEMAD substituirà el general de l'exèrcit de terra Fernando Alejandre, en el càrrec des del 2017.Vilarroya ha participat en missions a Kuwait, als Balcans i també durant la guerra civil re Ruanda. Forma part de la 23a promoció de l'Acadèmia General de l'Aire i ha anat ascendint en la jerarquia militar des de 1980, quan va obtenir un despatx com a tinent. Després va ser capità i més tard comandant. Des de 2017 era tinent general.

