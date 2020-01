El Barça ha superat el Madrid i lidera el rànquing de clubs amb més ingressos del món, segons la classificació de l'estudi Football Money League que ha elaborat Deloitte, que analitza la informació financera dels clubs de futbol de la temporada 2018-19.L'entitat blaugrana ha aconseguit per primera vegada la primera posició, i ha obtingut uns ingressos rècord de 840,8 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 21,7% pel que fa a la temporada anterior. A més a més, va registrar una distancia rècord respecte al Madrid, segon classificat, amb un avantatge de 83,5 milions d'euros.Entre les principals causes de l'augment d'ingressos hi ha el canvi d'enfocament comercial del club, que ha decidit adquirir "més control" de les seves operacions, en lloc de dependre de tercers per dur a terme aquests serveis. Per la seva banda, el Madrid ha caigut al segon lloc, amb uns ingressos de 757,3 milions d'euros.Malgrat tot, el seu competidor més proper, el Manchester United, se situa a una distància de 45,9 milions d'euros en ingressos. El Bayern ocupa el quart lloc i el PSG tanca el 'top 5'. L'Atlètic de Madrid es manté tretzè en el rànquing, entre el Borussia Dortmund (12è) i l'Inter de Milà (14è). El club matalasser ha ingressat 367,6 milions d'euros, un augment del 20,7% respecte al curs anterior.La sòcia responsable d'Esports de Deloitte, Concha Iglesias, ha assegurat que encara que el rendiment esportiu juga "un rol important" a nivell d'ingressos, la gestió comercial i financera d'equips com el Barça o el Madrid és "una referència per a altres institucions del futbol europeu i mundial". "Reduir la dependència dels ingressos per retransmissió i centrar-se en l'explotació dels seus actius (continguts, marxandatge, instal·lacions) ha estat l'estratègia que ha donat millors resultats als clubs que lideren la classificació", ha afirmat.

