Els capitans del Barça que van sentenciar Valverde s'acomiaden del tècnic amb elogis

Te vas dejando al equipo líder y ganando 2 Ligas en 2 años. Fue un honor trabajar a tus órdenes y espero que te vaya todo genial. Siempre es un placer cruzarse en la vida a personas como tú. Un fuerte abrazo míster. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 14, 2020

Hoje se encerra um ciclo de uma pessoa muito importante desde a minha chegada ao FC Barcelona. Estou aqui para agradecer ao treinador Ernesto Valverde por ter me recebido tão bem no clube. Foi fundamental na minha adaptação na Espanha. pic.twitter.com/oMfo9OLzqY — Arthur Melo (@arthurhromelo) January 14, 2020

Els capitans del Barça, que poc després de l'eliminació de la Supercopa d'Espanya van sentenciar Valverde, han agraït aquest dimarts la feina del tècnic a través de les xarxes. Piqué, Messi i Sergi Roberto -l'únic que no ha enviat cap missatge ha estat Sergio Busquets- han destacat la "professionalitat" del txingurri i li desitgen "molta sort"."Te'n vas deixant l'equip líder i guanyant dues lligues en dos anys", ha escrit Piqué a Twitter. El central barceloní també diu que entrenar amb Valverde ha estat "tot un honor" i assegura que "sempre és un plaer" creuar-se amb persones com ell.Messi i Sergi Robert han optat per Instagram. A través del seu compte, l'astre argentí ha volgut donar les gràcies al tècnic "per tot". A banda, Messi ha destacat que Valverde és "un gran professional i una magnífica persona" . El missatge de Roberto va en la mateixa línia i destaca el "valor humà" de l'entrenador.Altres pesos pesants del vestidor blaugrana com Suárez i Jordi Alba també han aprofitat les xarxes per agrair a Valverde la seva tasca. Altres futbolistes com Arthur han volgut destacar el paper que va tenir el tècnic extremeny durant els últims tres anys. "Es tanca un cicle d'una persona molt important des de la meva arribada a Barcelona [...] Has estat fonamental en la meva adaptació a Espanya", ha escrit el migcampista brasiler.Les paraules d'agraïment a Valverde arriben poc després que Quique Guasch i Jaume Rius revelessin aque l'opinió dels quatre capitans del Barça va sentenciar el tècnic . Poc abans de la seva destitució, Messi, Piqué, Busquets i Sergi Roberto van tenir una reunió amb el president Josep Maria Bartomeu on es va saber que els jugadors van deixar de defensar a mort a Valverde.

