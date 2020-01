Carmela Fortuny, exalcaldessa de Sant Cugat: «L'únic projecte d'ERC, PSC i la CUP és matxucar els equips anteriors»

Carmela Fortuny durant l'entrevista amb NacióSantCugat. Foto: Josep M Montaner

"Haver-se estat preparant durant 32 anys a l'oposició per arribar i no tenir projecte és una decepció política i per a la ciutat"

Carmela Fortuny portaveu de Junts per Sant Cugat entrevistada per Anna Mira. Foto: Josep M Montaner

"El que demano és que governin i això no es fa tirant porqueria i atacs constants al que hi havia abans"

La portaveu de Junts per Sant Cugat fa valoració dels primers mesos de mandat. Foto: Josep M Montaner

L'exalcaldessa de Sant Cugat explica que el millor del 2019 va ser quan van guanyar les eleccions. Foto: Josep M Montaner

"Cal reconèixer la bona feina que ha fet el Pep Tugues, i en el bon nivell en què ha deixat el Teatre Auditori"

Sant Cugat del Vallès 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 62.594 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 44.189 70,58% Abstencions: 18.421 29,42% Vots nuls: 80 0,18% Vots en blanc: 286 0,65% Partit Vots % Regidors

Carmela Fortuny ha passat de ser alcaldessa a haver-se de quedar a l'oposició tot i haver guanyat les eleccions municipals del passat 26 de maig a Sant Cugat. El tripartit format per ERC, el PSC i la CUP va forçar la marxa de Junts per Sant Cugat després de 32 anys al capdavant de la ciutat. En una entrevista amb, Fortuny analitza els primers vuit mesos de mandat del nou equip de govern i assegura que va ser "un cop molt dur" però que treballaran per tornar a governar la ciutat. Fortuny s'autodescriu com una dona de caràcter, treballadora, esportista i convençuda que els valors de l'esport l'han ajudat molt en política.- Vam guanyar les eleccions amb un bon resultat però que, tot i voler, no ens va permetre formar govern, i la veritat és que ha estat un cop dur tenint en compte que som un grup de persones que veníem amb un projecte molt transversal, de ciutat, que volia recollir tot el que era molt bo de 32 anys de govern -ens en sentim molt orgullosos-, però també posant sobre la taula els reptes que té la ciutat i que no difereixen massa dels reptes que actualment té l'actual equip de govern.- El moment postelectoral va ser complicat de gestionar però ara ens trobem forts, estem ben convençuts que des de l'oposició es pot fer bona feina si és que te la deixen fer. Tenim la mirada posada en el present i en el futur immediat, perquè en poc temps les coses canvien.- Per nosaltres era una aposta ferma i ho vam explicar abans, durant i després de les eleccions. Quan vaig agafar el relleu de l'alcaldia de Mercè Conesa vaig proposar a la Mireia Ingla treballar per una llista conjunta, sobretot perquè no és el moment dels partits sinó el moment del país i des dels municipis ho hem de demostrar. I encara més a Sant Cugat, que és una ciutat nítidament independentista.Abans no va poder ser. Durant la negociació jo veia que podíem tirar endavant aquest projecte de ciutat sense que trontollés el projecte de país. El pacte actual es va constatar que estava molt cuinat, la mateixa nit de les eleccions ja estava fet. Els va fallar que no hi entressin els comuns. Si hagués sigut així potser la mateixa nit ja ho haurien anunciat. Aquells 15 dies de negociació fan un flac favor a la política: si tens clar que el teu model de ciutat no és el dels últims 32 anys, digues-ho des de la primera nit i sigues més transparent en aquest sentit.- Nosaltres la nit de les eleccions no ens pensàvem que això pogués arribar a passar i tampoc durant la negociació fins cincs dies abans. Nosaltres, per preservar l'alcaldia, vam fer un intent de pactar amb el PSC.- T'hi adaptes sent molt generós i sent molt responsable. Som nou regidors que representem més de 12.000 vots, i quan representes tanta gent, la teva responsabilitat és tenir molta coherència i molt rigor. Ha estat intentar durant un temps una ma estesa constant a l'actual equip de govern però les respostes són sempre negatives. Abans, ells ens criticaven molt quan utilitzem la majoria absoluta, i ara que ells la tenen la utilitzen de manera constant. De tota manera no llancem la tovallola en apostar pels consensos en grans temes de ciutat, i continuarem insistint que, tot i la majoria que tenen, treballin de manera conjunta amb la principal força de l'oposició.- Espero que no, i nosaltres apostem perquè no. Han estat gairebé vuit mesos on tot allò que venia del govern anterior era un critica constant. Això és molt poc intel·ligent. Si tens un projecte per a la ciutat, governa. El que demano és que governin, i això no es fa llançant porqueria i atacs constants al que hi havia abans. Demano que l'actual govern ho recondueixi, i nosaltres ja fa temps que hem canviat l'actitud i intentem estar per sobre de les picabaralles que a vegades són de baix nivell. Si hi ha algun atac directe, ens defensarem des del rigor, l'objectivitat i sempre pensant en Sant Cugat.- Nosaltres treballem amb el programa electoral i fem d'oposició pensant en Sant Cugat. Amb moltes propostes nostres que estan relacionades amb l'emergència climàtica, com la moció que vam presentar i que finalment va donar peu a declarar l'emergència climàtica a la ciutat. O amb altres temes relacionats amb l'habitatge. Venim d'una inèrcia de creació d'habitatge que veurà la llum en els pròxims anys, perquè volem solucionar la vida de les persones. També en l'àmbit de la mobilitat i la seguretat, sense deixar de banda el dia a dia de la ciutat. És una ciutat molt bonica però complicada de mantenir.- Tot el pressupost que incrementi la possibilitat que les persones es puguin quedar a viure a Sant Cugat és benvingut. Però, més enllà dels anuncis del pressupost, el que és important és tenir un projecte. Sempre defenso la feina feta per Promusa en aquests 30 anys, no només pel que fa a l'habitatge convencional sinó també en l'àmbit de les cooperatives, que ja es va començar en el mandat anterior i que el govern actual segueix. Sant Cugat és el segon municipi amb més habitatge públic. Però no és suficient.- Dependrà d'ells, per nosaltres no serà. Nosaltres cada mes presentem tres mocions, una d'àmbit nacional i dues de locals, i la majoria han estat excloses dels seus projectes.- En política has de dir la veritat, i el Pere Soler va dir mentides a la ciutadania en relació amb el Tribut Metropolità. No descartem tornar-hi a insistir si es repeteixen situacions com aquestes. De tota manera, he notat un canvi en el tripartit.- Més prudència. Cal ser prudent si no es té tota la informació.En fem una lectura de decepció. Jo esperava que el govern actual tingués un projecte molt ben travat, des de feia mesos o anys. Haver-se estat preparant durant 32 anys a l'oposició per arribar i no tenir projecte -només hem vist anuncis- és una decepció política i per a la ciutat. Aquesta escenografia que van fer, arran d'una denúncia de Cs, vol dir que el seu únic projecte és matxucar els equips anteriors. Fiscalia encara no ha resolt, i nosaltres tenim molt clar que tots els contractes, les factures... és una feina molt tècnica i fiscalitzada per a la intervenció i la secretaria. I nosaltres confirmem la nostra confiança amb els equips tècnics de l'ajuntament de Sant Cugat.- Això està en mans de la Fiscalia, que haurà de resoldre: plena confiança amb l'equip tècnic. Pel que fa al director, cal reconèixer la bona feina que ha fet el Pep Tugues, i el bon nivell en què ha deixat el Teatre Auditori. Vull recordar que ja hi ha una sentència que diu que tots aquests càrrecs han de passar per un concurs públic, cosa que hi estic totalment d'acord. L'actual equip de govern li ha retirat la confiança, i crec que no són maneres de fer.- Encara no sabem quins seran els seus projectes [del govern municipal], però de moment el que han fet és tirar enrere projectes que estaven molt avançats, com per exemple la Sala Polivalent. Dues sales de cinema, i la resta destinada a la sala polivalent, que va ser una petició d'ERC.Hi ha un projecte que em fa patir: la nova biblioteca central urbana. S'ha fet un procés participatiu en definir el pla funcional i sembla que volen fer un aiguabarreig d'altres coses. Un altre és la Unió, no sé per què no s'obre. Allò està més que preparat per obrir les portes.- Va ser un període d'un any amb una campanya. i va ser un any meravellós, d'aprenentatge, proximitat, on vaig fer un màster de ciutat i vaig aprendre moltíssim.- Amb ganes que el projecte de JxSTC torni a la ciutat com a govern. Volem governar, ho volem fer des del pacte i per Sant Cugat.- Esperem projecte, concreció i resultats. Hi estem molt atents.- El pitjor, tots els moments polítics mentre tenim els nostres companys a la presó o a l'exili. El millor moment va ser guanyar les eleccions.- Oi tant! Ho faig per convicció personal, però també hem de donar exemple. Els polítics hem de ser transmissors de certs valors. Sóc una ferma defensora de moure'm per la ciutat amb bicicleta o transport públic.- Sí. Ara a final de mes tenim dos concerts, un al Cafè Belgrado pel seu 30è aniversari, i després en farem un de solidari per recollir fons pel càncer infantil a El Siglo.

