VÍDEO El tràiler de «Viuda Negra», el nou film de Marvel que explicarà els origens del personatge

La maquinària de Marvel no s'atura. La quarta fase de l'Univers Cinematogràfic creat per la multinacional propietària de Disney comença a escalfar motors després de les epopeies que van suposar les dues últimes pel·lícules dels Avengers. Una bateria de pel·lícules i sèries (gràcies a la nova plataforma de Disney Plus) seran els plats forts de la nova fornada de superherois i superheroïnes, incloent el retorn d'alguns dels personatges mítics.És el cas de Black Widow (La Viuda Negra), un dels personatges originals del grup dels Avengers i un dels fundadors de la versió cinematogràfica. Scarlett Johansson tornarà a interpretar a Natasha Romanoff en aquest nou film que s'estrenarà el maig de 2020 i on s'explicaran els orígens del personatge. L'actriu és una de les intèrprets del moment, nominada a dos premis Oscar pels seus papers a Jojo Rabbit i Historia de un matrimonio.

