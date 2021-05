Els codis secrets de Netflix per trobar pel·lícules i sèries amagades

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Un dels majors problemes del catàleg de les plataformes de contingut en streaming, com Netflix, és el seu complicat menú, on trobar pel·lícules d'una manera ràpida i eficaç es converteix en una odissea. Per tal de facilitar-nos la feina,-conegudes com a "codis secrets" - perquè poguéssim localitzar més de pressa allò que volíem.Per tal de poder utilitzar aquestes categories ocultes,"http://www.netflix.com/browse/genre/XXX" i substituir "XXX" pel codi numèric de la secció a la qual es vol accedir.A continuació us copiem alguns d'aquests codis, si en voleu veure més,- Comèdia d'animació japonesa: 9302- Drames sobre política: 6616- Terror de zombis: 75405- Drames d'animació japonesa: 452- Pel·lícules sobre futbol: 12803- Sèries de Drama: 11714- Sèries de Crims: 26146- Sèries clàssiques: 46553- Comèdies esportives: 5286- Pel·lícules educatives: 10659- Thrillers psicològics: 5505- Disney: 67673- Minisèries: 4814- Comèdies adolescents: 3519- Drames adolescents: 9299- Programes de TV juvenils: 60951- Documentals sobre música: 90361- Concerts de pop i rock: 3278- Aventures de ciència-ficció: 6926

