Aquests són els codis secrets de Netflix per trobar pel·lícules i sèries amagades

Un dels majors problemes del catàleg de les plataformes de contingut en streaming, com Netflix, és el seu complicat menú, on trobar pel·lícules d'una manera ràpida i eficaç es converteix en una odissea. Per tal de facilitar-nos la feina, la web Netflix Codes va crear algunes dreceres -conegudes com a "codis secrets" - perquè poguéssim localitzar més de pressa allò que volíem.Per tal de poder utilitzar aquestes categories ocultes, l'únic que s'ha de fer és escriure en el navegador "http://www.netflix.com/browse/genre/XXX" i substituir "XXX" pel codi numèric de la secció a la qual es vol accedir.A continuació us copiem alguns d'aquests codis, si en voleu veure més, els podeu trobar aquí. - Comèdia d'animació japonesa: 9302- Drames sobre política: 6616- Terror de zombis: 75405- Drames d'animació japonesa: 452- Pel·lícules sobre futbol: 12803- Sèries de Drama: 11714- Sèries de Crims: 26146- Sèries clàssiques: 46553- Comèdies esportives: 5286- Pel·lícules educatives: 10659- Thrillers psicològics: 5505- Disney: 67673- Minisèries: 4814- Comèdies adolescents: 3519- Drames adolescents: 9299- Programes de TV juvenils: 60951- Documentals sobre música: 90361- Concerts de pop i rock: 3278- Aventures de ciència-ficció: 6926

