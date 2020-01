Vox demanda el Parlament Europeu per admetre Puigdemont i Comín

Franco sigue vivo....

Per ninja45 el 14 de gener de 2020 a les 17:41 0 0

De la Serna: "Proponemos un gran acuerdo sobre infraestructuras para Cataluña". Pues sí, hace más de 20 años que las van proponiendo y aplazando cada cuatro o cinco años por falta de financiación, mientras en Madrid las hacen, con el dinero que nos esquilman a nosotros. He ahí la gran diferencia. Si de repente, o ya de lejos, odias a los catalanes por tener un pensamiento y una cultura diferente a la tuya, y nace en tí odio y rabia hacia los independentistas que democrática y pacíficamente pidieron elegir su futuro. Si de repente sientes en tí eso que algunos llaman "ser patriota", y sientes que tienes que defender tu patria de esta ataque "golpista" sacando tu bandera y haciéndola ondear para que todos la vean. Si sientes que hoy más que nunca estáis unidos los españoles en contra de un "enemigo común", y que ya no existen ni derechas ni izquierdas, que ahora de lo que se habla es de "la unidad de Spañistán". Si te sientes orgulloso de todo ello......, recuerda que ya has sido completamente adoctrinado y que ya formas parte de una masa desinformada en la que además te han hecho creer que los adoctrinados son los independentistas. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las "temibles" papeletas, causando más de mil heridos de diversa consideración. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!