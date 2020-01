El TC considera vulnerats drets fonamentals dels ultres que van assaltar Blanquerna

El Tribunal Constitucional (TC) ha reconegut aquest dimarts que es va vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva en el cas dels ultres que van atacar el Centre Cultural Blanquerna de Madrid l'any 2013. L'alt tribuna ha estimat per unanimitat una part del recurs d'empara presentat pels assaltants perquè considera que la sala penal de Tribunal Suprem els va lesionar aquest dret fonamental.En la part dispositiva de la sentència, que s'ha fet pública aquesta tarda, el TC conclou que s'han vulnerat els drets a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d'innocència dels ultres condemnats per l'aplicació de l'agreujant de la discriminació ideològica i per l'aplicació del subtipus agreujat del delicte de danys per afectar en bens d'ús públic. D'aquesta manera, ordena retrotreure les actuacions fins al moment abans de dictar sentència i ordena al Suprem que en dicti una de nova "que sigui respectuosa" amb els drets fonamentals vulnerats.

