La Mostra dels Premis VOC presentarà curts de ficció i documental a una trentena de municipis catalans

Sant Feliu de Llobregat donarà el tret de sortida de la 4a edició dels Premis VOC (Versió Original en Català), amb una mostra especialitzada en curtmetratges de ficció i curtmetratges documentals en llengua catalana. Organitzat per Òmnium Cultural, començarà en sessió inaugural el pròxim 6 de febrer al CineBaix de la ciutat del Baix Llobregat i acabarà el 29 de febrer. La Mostra del VOC exhibirà 10 curts de ficció i 4 curts documentals, integrant tots ells els finalistes de la 4a entrega dels guardons.Hawaii i Vaca són dues de les peces principals que s'exhibiran als Premis VOC. Els dos curtmetratges de ficció estan nominats en la mateixa categoria als Goya. Ferides, amb 35 nominacions i 14 premis internacionals; i Savis de l'horta, documental que ha rebut 18 nominacions i 9 premis, són algunes de les peces de categoria que formaran part de la graella. En aquest enllaç es poden veure tots els curts que s'exhibiran. La Mostra del VOC es podrà veure a més de 30 municipis repartits per tota Catalunya i altres ciutats europees, com el cas de l'alemanya Munic. Cada sala programarà dues sessions d'una hora i mitja de durada. Les seus catalanes que participen en la mostra són: Alella, Begues, Calella, Cambrils, Cardedeu, Castellbisbal, Cornudella de Montsant, Eixample/Gràcia (Barcelona), Esplugues de Llobregat, Falset, Girona, Horta-Guinardó (Barcelona), La Seu d'Urgell, Malgrat de Mar, Mataró, Ribes, Ribes de Freser, Roses, Rubí, Sabadell, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Martí (Barcelona), Santa Coloma de Gramanet, Sants-Montjuïc (Barcelona), Sort, Tarragona, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tremp, Vic i Vilassar de Mar.

