El sentit missatge de Messi a Valverde

🎙 @QSetien: "Sóc una persona de conviccions. Tinc les coses molt clares" pic.twitter.com/CVsx7mu2is — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 14, 2020

El millor jugador del món i del Futbol Club Barcelona s'ha acomiadat del que ha sigut el seu tècnic en les dues últimes temporades. Leo Messi ha volgut enviar-li un sentit missatge a Ernesto Valverde des del seu compte oficial d'Instagram, agraint el seu lideratge d'aquests dos últims anys. El capità argentí l'ha definit com "un gran professional", però sobretot "una gran persona".Primer dia a l'oficina de Quique Setién. Menys de 12 hores després d'oficialitzar-se el seu fitxatge com a substitut d'Ernesto Valverde a la banqueta del Barça, el tècnic càntabre ha dirigit el seu primer entrenament i ha fet la seva primera roda de premsa. Acompanyat a la taula pel president, Josep Maria Bartomeu, i el secretari tècnic, Eric Abidal, s'ha estrenat davant una sala de premsa plena enviant un missatge clar i contundent: "Per guanyar, cal jugar bé".Setién ha estat meridià amb la seva consigna i ha remarcat que és "important començar a associar" el bon joc com a únic camí cap a la victòria. El flamant entrenador blaugrana s'ha presentat com una persona "sincera i directa" amb uns "ideals fermes" que intentarà transmetre i defensar davant els seus futbolistes des de ja mateix. "Si hem de morir amb el que fem, morirem", ha sentenciat.Ha confessat estar "emocionat" i s'ha fixat el gran objectiu de "guanyar tot el que es pugui guanyar" aquesta temporada perquè un club com el Barça només pot aspirar a "superar-se" i "millorar" temporada rere temporada.Abans de Setién, han pres la paraula Josep Maria Bartomeu i Eric Abidal. El president ha justificat el canvi a la banqueta perquè la dinàmica del primer equip en els darrers mesos era "millorable" i era vital un "impuls" de cara a la segona meitat de temporada. Bartomeu ha assegurat que el procés de substitució de Valverde no ha estat, en cap cas, precipitat: "Hem parlat amb molts entrenadors els últims mesos, però no s'ha fet públic. La feina estava feta".Per la seva banda, Setién ha estat presentat per Eric Abidal com a garant de la "filosofia" de futbol del Barça. El secretari tècnic ha confessat que la manera d'actuar i treballar del càntabre el fa rememorar els seus moments com a futbolista al club.

