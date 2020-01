ERC i JxCat xoquen en l'aprovació del pressupost del Parlament

El debat sobre la condició de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, no ha estat l'únic assumpte de debat a la mesa del Parlament. L'òrgan de govern de la cambra també ha discutit el pressupost de la institució, validat amb els vots de Junts per Catalunya (JxCat), Ciutadans (Cs) i el PP. Les dues principals formacions independentistes -JxCat i ERC- han discrepat en l'aprovació dels comptes del Parlament. Els republicans han optat per l'abstenció, com el PSC i la CUP, mentre que Catalunya en Comú Podem s'hi ha oposat.La proposta presentada pel vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, no ha rebut l'aval ni del president del Parlament, Roger Torrent, ni de la secretària quarta de la mesa, Rut Ribas. Fonts republicanes han apuntat que el sentit del seu vot s'explica perquè els comptes inclouen un increment retributiu dels diputats que no és compartit per ERC, i no es preveuen partides per acollir una cimera de parlaments europeus prevista per a la propera tardor i tampoc per fer difusió del 40è aniversari de la cambra catalana.Com ERC, la CUP i els comuns han evitat un vot afirmatiu en la sessió de la mesa ampliada perquè no han compartit la confecció del pressupost. Un dels principals arguments de Cs per votar a favor del nous comptes del Parlament és que la proposta conté recursos per disposar de dos nous càrrecs eventuals als que ja tenia adscrits el líder del grup parlamentari, Carlos Carrizosa. Els pressupostos de la cambra s'hauran de votar ara al ple.

