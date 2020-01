Sánchez emmarca la votació d'un acord amb Catalunya dins la Constitució

Pedro Sánchez fa esforços aquests dies per derruir tots els principis que van guiar-lo en el període que va anar de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes fins a la campanya electoral del 10-N. De tot aquell argumentari, però, en perviu un element: la defensa de la Constitució. El marc legal de l'Estat, que no apareix citat explícitament en l'acord al qual el PSOE va arribar amb ERC per l'abstenció en la investidura - s'hi parlava dels "principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic" -, és el terreny de joc en el qual Sánchez situa qualsevol acord amb Catalunya i qualsevol votació que es pugui produir sobre aquesta hipotètica entesa.En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts des de la Moncloa un cop resolt el primer consell de ministres de la legislatura, cita que ha servit per fer la tradicional fotografia de família. Fotografia que en aquest cas tenien més interès que en trobades anteriors, perquè per primera vegada membres de Podem -amb Pablo Iglesias al capdavant- entraven cartera en mà a la seu del govern espanyol. Iglesias s'asseu ara a l'esquerra de Sánchez en el consell de ministres, investit ja com a vicepresident segon del primer executiu de coalició des de la restauració de la democràcia. La carpeta catalana serà el principal repte immediat del nou duet governamental.El líder del PSOE, que es va negar fins a cinc vegades a agafar el telèfon a Torra en els pics de tensió més alts de la crisi catalana de l'octubre i tampoc s'hi va voler reunir tot i visitar Barcelona fugaçment per donar suport a un policia ferit en els aldarulls post-sentència, menysté ara la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que inhabilita el president com a diputat i assenyala en públic que estarà "encantat" de reunir-s'hi. "Segueix sent el president", ha recalcat Sánchez des de la sala de premsa de Moncloa. La cita encara no té data ni lloc -podria ser tant a Barcelona com a Madrid-, però els gabinets dels dos presidents no volen trigar a tancar-la. Seria la tercera trobada formal entre Sánchez i Torra després de la del 9 de juliol i el 20 de desembre del 2018 El dirigent socialista, tot i l'acord PSOE-ERC que situava en els quinze dies posteriors a la constitució del consell de ministres l'arrencada de la mesa de diàleg institucional, situa aquest trobada per després de la reunió amb el líder independentista. Torra no va acollir de bon grat la fórmula de taula entre governs , però ara s'hi ha situat al capdavant i aspira a convocar aviat partits i entitats per definir quina proposta hi portarà. A Palau mantenen que el diàleg institucional ha d'estar liderat pels presidents, no per unes sigles concretes, i insisteixen que la part catalana hi portarà el referèndum, l'autodeterminació, l'amnistia i la fi de la repressió contra l'independentisme.Sánchez, que en les converses per telèfon de les últimes setmanes s'ha mostrat cordial amb Torra -fins i tot ha arribat a admetre que els tràngols post-sentència han estat "difícils" per a l'independentisme-, té marge per moure's més que en l'anterior legislatura perquè d'això en depèn la seva estabilitat parlamentària, però no disposa de de crèdit infinit. "Tot ho farem amb l'empara de la Constitució", ha ressaltat el líder del PSOE, que ha demanat al PP, Ciutadans i Vox que no donin "lliçons" als socialistes en aquest àmbit. Si hi ha votació a Catalunya en els propers anys, serà sobre un "acord", i Sánchez ja ha advertit que el referèndum d'autodeterminació no l'acceptarà.El diàleg institucional no ha començat i la unanimitat com afrontar-lo no és precisament la tònica general sobre com afrontar-lo dins l'independentisme. Un parell de detalls: JxCat vol que en les reunions preparatòries a Catalunya hi participin exclusivament els independentistes, mentre que ERC reclama sumar-hi els comuns; i els de Torra i Carles Puigdemont pressionen per incloure dins del mecanisme entre governs un mediador internacional que vigili el seu desenvolupament . Així consta en una moció registrada aquest dimarts i que és deutora d'aquella que JxCat va retirar a canvi de tenir grup propi al Senat a petició d'ERC en plena negociació per la investidura.Aquest divendres, en tot cas, es reunirà la taula catalana de partits amb la presència del Govern -Torra, el vicepresident Aragonès i les conselleres Meritxell Budó i Ester Capella tenen tots els números d'integrar l'alineació inicial-, de JxCat, d'ERC, dels comuns i del PSC. En el capítol de les absències anunciades hi compareixen de nou PP i Ciutadans, mentre que la CUP, que ja ha evitat participar en les dues cimeres anteriors, tampoc hi serà perquè -sostenen- no s'hi podrà "parlar de tot". Els comuns ja han demanat que la cita serveixi per enfocar el diàleg amb l'Estat.Tant Catalunya en Comú Podem com el PSC han avalat que Torra segueixi sent president malgrat la situació jurídico-administrativa en la qual es troba, i reclamen que el diàleg entre institucions arrenqui el més aviat possible. Sánchez també ho té com a prioritat després d'acabar de donar forma al govern espanyol, que avui ha aprovat la revalorització de les pensions en un 0,9% . Una mesura social que s'emmarca en l'esperit -segons el president espanyol- que ha de marcar la legislatura "del diàleg". Un diàleg que, per al líder del PSOE, té un topall clar: la Constitució.

