ERC forçarà una votació als Verds/ALE si rebutgen incorporar Puigdemont i Comín

L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha assegurat aquest dimarts que Carles Puigdemont i Toni Comín no estan "en absolut" fora del grup Verds/ALE a l'Eurocambra, del qual forma part ERC. Poques hores després que el co-president dels Verds a l'Eurocambra, Philippe Lamberts, considerés que la petició d'incorporació de Puigdemont i Comín al grup és un "problema" per la seva proximitat als flamencs de l'N-VA , Riba ha assegurat que continuen la negociació amb els Verds."Estem a l'inici. En absolut tenim un 'no' dels Verds", ha remarcat l'eurodiputada d'ERC, que ha subratllat que, en cas que els Verds rebutgin la incorporació de Puigdemont i Comín, forçarien una votació entre els membres sobre la petició dels dos eurodiputats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor