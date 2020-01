Glovo entra a Foment del Treball

"Per a Glovo és un honor formar part de Foment del Treball, una institució que contribueix a millorar el diàleg social i la competitivitat de la nostra economia", ha expressat Sacha Michaud, en declaracions recollides a la nota de premsa. "La nostra adhesió a Foment ens permetrà remarcar els interessos d'un sector d'activitat en auge, amb gran valor per a la societat, el mercat laboral i el comerç local".D'altra banda, Josep Sánchez Llibre ha dit que "és apassionant ajudar a empreses amb el potencial de Glovo, que tenen la capacitat de liderar un canvi en la societat, a continuar desenvolupant-se". A més ha apuntat que el sector de l'entrega a domicili està "immers en una profunda transformació" i ha estat "un dels pilars de generació d'ocupació en els últims anys". Per Sánchez Llibre, l'augment de la digitalització de la societat apunta al fet que aquest segment de l'economia digital "serà un dels més dinàmics també a curt i mitjà termini".Les dues entitats consideren que la col·laboració pot potenciar l'atractiu de Barcelona i Catalunya per a la instal·lació de futures empreses i l'enriquiment del panorama de start-ups.