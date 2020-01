Vuit mesos de «revolució tranquil·la» a la Cambra de Comerç

La nit del 8 de maig passat, una onada de sorpresa va recórrer tots els salons de la Llotja de Mar, la seu històrica de la Cambra de Comerç. Molts dels qui seguien la nit electoral no donaven crèdit al que anunciaven els primers resultats: després de la llarga presidència de Miquel Valls, la candidatura Eines de País, que es definia com a independentista, arrasava i es feia amb més de 30 dels 40 vocals elegits del ple cameral. Pocs dies després, Joan Canadell es convertia en el nou president de la Cambra.Més que una renovació de l'equip gestor de la institució, la victòria d'Eines de País va ser rebuda com una revolució dins i fora de la casa. Per primer cop, arribaven a la direcció de la Cambra sectors provinents de l'independentisme i que no formaven part de les famílies tradicionals que havien regit l'entitat des de feia dècades. Des d'aleshores, la Cambra de Comerç ha viscut una revolució tranquil·la, un canvi profund que no ha trastocat, però, la seva estructura.En el pla més ideològic, el canvi a la Cambra es va notar de seguida en el posicionament polític de l'entitat. Aliena fins aleshores a opinar sobre fets polítics molt concrets, la institució ha deixat clar que vol acompanyar els propòsits de la majoria sobiranista del Parlament. La Cambra ha reclamat un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat, la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. L'octubre passat, va presentar el públic el seu pla estratègic Catalunya 2030-2040, en què advoca per un nou model econòmic de país, al considerar que el model espanyol porta Catalunya a la "pobresa". Segons la Cambra, sense el dèficit fiscal que pateix, el país se situaria en deu anys en un nivell de vida similar al d'Àustria.Els missatges de l'entitat cameral pel que fa als seus incompliments amb Catalunya han estat insistents els darrers mesos. Davant de les protestes produïdes a Catalunya amb motiu de la sentència de l'1-O, Canadell va reconèixer que els incidents que es van generar provocaven "perjudicis", però molt menys que els provocats pels nombrosos incompliments del govern espanyol. Canadell també es va pronunciar sobre les negociacions entre ERC i el PSOE de cara a la investidura. Va reclamar que el reconeixement del dret d'autodeterminació i la situació dels presos estiguessin inclosos en els acords, i que el líder socialista assumís el dèficit d'infraestructures de l'Estat a Catalunya.Una altra de les decisions de la nova cúpula cameral ha estat engegar el projecte #ConsultesCambra , una manera de copsar l'opinió de la massa d'associats. La primera pregunta va ser molt política: "Quines creieu que serien les conseqüències econòmiques per a la vostra empresa en cas d'una Catalunya amb estat propi integrat dins de la UE?". El 76% dels autònoms i empresaris que van contestar ho van fer considerant positiva per a l'economia la independència . Amb posterioritat, s'ha demanat l'opinió sobre les dificultats per trobar personal qualificat o sobre l'estat de les infraestructures.Una de les decisions adoptades per la nova junta de govern ha estat preservar el gabinet d'estudis cameral, confirmant en el seu lloc el seu responsable, Joan Ramon Rovira. També continua en el seu lloc el director gerent, Xavier Carbonell, heretats de l'anterior etapa. Un fet que ha estat valorat positivament pels coneixedors de la Cambra com un signe de continuïtat.La nova direcció ha volgut potenciar el gabinet d'estudis, que gaudeix de força prestigi. Precisament, una de les primeres decisions del mandat de Canadell va ser fer públic un informe elaborat pel gabinet el 2012 i que mai es va publicar, Les conseqüències econòmiques d'un Estat propi a Catalunya. L'informe considera una "oportunitat" que Catalunya disposés de sobirania, fos com a estat independent o en un marc confederal.La combinació d'un canvi radical de discurs a la Cambra i alhora saber preservar el bo de l'estructura anterior és el que ha permès a alguns observadors de la vida de la Cambra de parlar d'una "revolució tranquil·la".

