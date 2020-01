Joan Canadell, vuit mesos de «revolució tranquil·la» a la Cambra de Comerç

La nit del 8 de maig passat, una onada de sorpresa va recórrer tots els salons de la Llotja de Mar, la seu històrica de la Cambra de Comerç. Molts dels qui seguien la nit electoral no donaven crèdit al que anunciaven els primers resultats: després de la llarga presidència de Miquel Valls, la candidatura Eines de País, que es definia com a independentista, arrasava i es feia amb més de 30 dels 40 vocals elegits del ple cameral. Pocs dies després, Joan Canadell es convertia en el nou president de la Cambra.Més que una renovació de l'equip gestor de la institució, la victòria d'Eines de País va ser rebuda com una revolució dins i fora de la casa. Per primer cop, arribaven a la direcció de la Cambra sectors provinents de l'independentisme i que no formaven part de les famílies tradicionals que havien regit l'entitat des de feia dècades. Des d'aleshores, la Cambra de Comerç ha viscut una revolució tranquil·la, un canvi profund que no ha trastocat, però, la seva estructura.En el pla més ideològic, el canvi a la Cambra es va notar de seguida en el posicionament polític de l'entitat. Aliena fins aleshores a opinar sobre fets polítics molt concrets, la institució ha deixat clar que vol acompanyar els propòsits de la majoria sobiranista del Parlament. La Cambra ha reclamat un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat, la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. L'octubre passat, va presentar el públic el seu pla estratègic Catalunya 2030-2040, en què advoca per un nou model econòmic de país, al considerar que el model espanyol porta Catalunya a la "pobresa". Segons la Cambra, sense el dèficit fiscal que pateix, el país se situaria en deu anys en un nivell de vida similar al d'Àustria.Els missatges de l'entitat cameral pel que fa als seus incompliments amb Catalunya han estat insistents els darrers mesos. Davant de les protestes produïdes a Catalunya amb motiu de la sentència de l'1-O, Canadell va reconèixer que els incidents que es van generar provocaven "perjudicis", però molt menys que els provocats pels nombrosos incompliments del govern espanyol. Canadell també es va pronunciar sobre les negociacions entre ERC i el PSOE de cara a la investidura. Va reclamar que el reconeixement del dret d'autodeterminació i la situació dels presos estiguessin inclosos en els acords, i que el líder socialista assumís el dèficit d'infraestructures de l'Estat a Catalunya.Una altra de les decisions de la nova cúpula cameral ha estat engegar el projecte #ConsultesCambra , una manera de copsar l'opinió de la massa d'associats. La primera pregunta va ser molt política: "Quines creieu que serien les conseqüències econòmiques per a la vostra empresa en cas d'una Catalunya amb estat propi integrat dins de la UE?". El 76% dels autònoms i empresaris que van contestar ho van fer considerant positiva per a l'economia la independència . Amb posterioritat, s'ha demanat l'opinió sobre les dificultats per trobar personal qualificat o sobre l'estat de les infraestructures.Una de les decisions adoptades per la nova junta de govern ha estat preservar el gabinet d'estudis cameral, confirmant en el seu lloc el seu responsable, Joan Ramon Rovira. També continua en el seu lloc el director gerent, Xavier Carbonell, heretats de l'anterior etapa. Un fet que ha estat valorat positivament pels coneixedors de la Cambra com un signe de continuïtat.La nova direcció ha volgut potenciar el gabinet d'estudis, que gaudeix de força prestigi. Precisament, una de les primeres decisions del mandat de Canadell va ser fer públic un informe elaborat pel gabinet el 2012 i que mai es va publicar, Les conseqüències econòmiques d'un Estat propi a Catalunya. L'informe considera una "oportunitat" que Catalunya disposés de sobirania, fos com a estat independent o en un marc confederal.La combinació d'un canvi radical de discurs a la Cambra i alhora saber preservar el bo de l'estructura anterior és el que ha permès a alguns observadors de la vida de la Cambra de parlar d'una "revolució tranquil·la".8 de maigLa candidatura independentista Eines de País irromp amb força a les eleccions a la Cambra de Comerç. La llista impulsada per l'ANC obté 32 dels 60 llocs del ple.10 de maigJoan Canadell, líder d'Eines de País, s'estrena amb contundència: "Si les grans empreses volen ser al ple, que es presentin a les eleccions"., i afegeix que no els fa por foragitar l'Íbex de la Cambra.22 de maigEines de País decideix que Canadell, cofundador de Petrolis Independents, serà el seu candidat a president a la votació del ple. Al cap de dos anys, cedirà el càrrec a Mònica Roca, de la empresa IsardSAT,27 de maigEines de País anuncia que consultarà als associats sobre afers d'interès. Es vol plantejar si s'ha de declarar al rei Felip VI persona non grata per la seva actuació el 2017. També si la Cambra ha de treballar per la República i si s'ha d'optar per exercir la sobirania fiscal.3 de junyLa gran patronal Foment del Treball, que presideix Sánchez Llibre, convidarà Eines de País, els nous responsables camerals, perquè s'incorporin a la "reflexió" sobre Barcelona amb el Cercle d'Economia, el RACC i Barcelona Global10 de junyLa direcció d'Eines de País es reuneix a Bèlgica amb Carles Puigdemont.14 de junyLes candidatures derrotades a les eleccions a Cambra asseguren en un comunicat que es van produir irregularitats el la votació que n'invalidarien el resultat. L'empresa Scytl ho nega.16 de junyCanadell assumeix la direcció de la Cambra del Comerç en el ple que el nomena president. Afirma que ho fa "sense cap mena de por" a les impugnacions del resultat electoral.17 de junyMoment històric a la Llotja de Mar amb l'elecció del candidat d'Eines de País, mentre Tusquets i Masià demanen sense èxit la suspensió del ple.1 de juliolLa Cambra explicarà el cost que els incompliments de l'Estat tenen en l'economia catalana24 de juliolCanadell afirma que respondrà en català totes les preguntes a la Cambra. Rebutja contestar en castellà a una periodista de La Sexta i anuncia que la junta ha decidit que s'expressarà només en català per "evitar contradiccions".11 de setembreCanadell: "Hem d'utilitzar la Cambra per aconseguir un Estat independent". El president de la Cambra de Barcelona defensa que "la gran majoria de l'empresariat és independentista"20 de setembreJoan Canadell, nou president del Consell General de Cambres de Catalunya21 de setembreCanadell planteja liquidar el projecte d'una Cambra de Comerç de Catalunya.4 d'octubreCanadell presenta el projecte de Consultes Cambra per conèixer l'opinió dels associats sobre aspectes crucials de la vida econòmica. La primera pregunta serà sobre els efectes econòmiques per a les empreses pot tenir una Catalunya independent.7 d'octubreLa Cambra de comerç espanyola acusa d'anticonstitucional la de Barcelona: "Trenca principis constitucionals com la independència judicial i la unitat d'Espanya",8 d'octubreA pocs dies de la sentència del procés, Joan Canadell aclareix que defensa una aturada de país "només si hi ha una estratègia clara"10 d'octubreLes cambres catalanes defensen Canadell de l'atac de la Cambra espanyola El Consell de Cambres censura les crítiques de l'ens que presideix José Luis Bonet, que va considerar lamentable el posicionament de la de Barcelona sobre la sentència de l'1-O.14 d'octubreEl 76% dels empresaris que responen l'enquesta de la Cambra de Barcelona creuen que les conseqüències econòmiques d'una Catalunya independent dins de la Unió Europea serien positives.28 d'octubreJoan Canadell presenta el pla "Catalunya 2030-2040. Construïm un nou model econòmic de país" en un acte presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra31 d'octubreCanadell cedeix al Gremi d'Hotels el control de Turisme de Barcelona. Eduard Torres, serà el nou president.13 de novembreLa Cambra demana a PSOE i Podem "una aposta clara pel diàleg" L'entitat considera que els talls a les infraestructures provoquen greus perjudicis, però "inferiors a la manca d'inversió de l'Estat" i són una "protesta legítima".21 de novembreLa consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, obre la porta a establir un mínim de participació a les eleccions a les cambres per dotar-les d'una major "legitimitat". La consellera no està satisfeta amb el percentatge del 4% de participació de les eleccions a les cambres.28 de novembreLa Cambra i el Síndic fan un recorregut al tren de la línia R3per denunciar el seu mal estat, que consideren escandalós. Joan Canadell i Rafael Ribó han fet el trajecte Barcelona-Vic per escenificar la manca d'inversions.16 de desembreCanadell anuncia la creació d'un consell assessor, amb noms com Andreu Mas Colell, Germà Bel i d'altres.19 de desembreCanadell considera que les sentències sobre Junqueras i Torra posen de manifest una situació d'excepcionalitat. Es mostra satisfet seu primer mig any de mandat.20 de desembreLa premsa unionista acusa Canadell de "convertir la Cambra en una oficina de col·locació de l'Assemblea Nacional Catalana". pel pressupost que vol reforçar marketing i promoció i crear 30 nous llocs de treball a l'entitat..23 de desembreLa Cambra atribueix el sorpasso de Madrid en el PIB a la manca d'inversions i pronostica que el Producte Interior Brut hauria augmentat un 3,3% el 201826 de desembreLa Cambra aspira a triplicar el seu pressupost per entrar a la primera divisió europea. Busca noves maneres d'incrementar el seu finançament per igualar-se a altres cambres com la de Lió o la de Milà, que tenen pressupostos multimilionaris.29 de desembreLa Cambra es planteja denunciar les empreses que van marxar de Catalunya de forma irregular el 2017. Canadell anuncia que no descarta fer el salt a la política quan el panorama s'hagi "aclarit" i sempre en un "càrrec d'acció".2 de gener de 2020Canadell considera que l'acord d'ERC per investir Sánchez és insuficient. El president de la Cambra insisteix que sense el reconeixement del dèficit en infraestructures no s'ha de donar suport a la investidura de Pedro Sánchez.

