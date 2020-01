Setién s'estrena amb una declaració d'intencions: «Per guanyar cal jugar bé»

🎙 @QSetien: "Sóc una persona de conviccions. Tinc les coses molt clares" pic.twitter.com/CVsx7mu2is — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 14, 2020

Primer dia a l'oficina de Quique Setién. Menys de 12 hores després d'oficialitzar-se el seu fitxatge com a substitut d'Ernesto Valverde a la banqueta del Barça, el tècnic càntabre ha dirigit el seu primer entrenament i ha fet la seva primera roda de premsa. Acompanyat a la taula pel president, Josep Maria Bartomeu, i el secretari tècnic, Eric Abidal, s'ha estrenat davant una sala de premsa plena enviant un missatge clar i contundent: "Per guanyar, cal jugar bé".Setién ha estat meridià amb la seva consigna i ha remarcat que és "important començar a associar" el bon joc com a únic camí cap a la victòria. El flamant entrenador blaugrana s'ha presentat com una persona "sincera i directa" amb uns "ideals fermes" que intentarà transmetre i defensar davant els seus futbolistes des de ja mateix. "Si hem de morir amb el que fem, morirem", ha sentenciat.Ha confessat estar "emocionat" i s'ha fixat el gran objectiu de "guanyar tot el que es pugui guanyar" aquesta temporada perquè un club com el Barça només pot aspirar a "superar-se" i "millorar" temporada rere temporada.Abans de Setién, han pres la paraula Josep Maria Bartomeu i Eric Abidal. El president ha justificat el canvi a la banqueta perquè la dinàmica del primer equip en els darrers mesos era "millorable" i era vital un "impuls" de cara a la segona meitat de temporada. Bartomeu ha assegurat que el procés de substitució de Valverde no ha estat, en cap cas, precipitat: "Hem parlat amb molts entrenadors els últims mesos, però no s'ha fet públic. La feina estava feta".Per la seva banda, Setién ha estat presentat per Eric Abidal com a garant de la "filosofia" de futbol del Barça. El secretari tècnic ha confessat que la manera d'actuar i treballar del càntabre el fa rememorar els seus moments com a futbolista al club.

