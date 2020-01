El president de torn de la UE replica a Puigdemont: l'afer català «s'ha de resoldre a Espanya»

El president de torn de la Unió Europea, el croat Andrej Plenković, ha replicat aquest dimarts Carles Puigdemont i ha assegurat que l'afer català és "una qüestió que s'ha de resoldre a Espanya". Plenković ha fet aquestes afirmacions després que Puigdemont, durant la seva primera intervenció a l'Eurocambra, hagi assenyalat que el cas català és un "afer intern europeu" i hagi reclamat "mecanismes democràtics" a la UE.El primer ministre croat, que ocupa la presidència de torn de la Unió Europea aquest semestre, ha afirmat en compareixença a Estrasburg que l'afer català no s'ha tractat "en absolut" en les reunions entre els caps d'estat i de govern en el Consell Europeu i que "no forma part de les activitats de la presidència".La setmana passada, en una roda de premsa per l'inici de la presidència croata de torn a la Unió Europea, Plenković va assegurar que era "important que hi hagi diàleg" entre Catalunya i Espanya per trobar una "solució" al conflicte independentista.

