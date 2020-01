JxCat reclama un mediador internacional abans d'arrencar el diàleg amb Sánchez

Junts per Catalunya (JxCat) ha registrat aquest dimarts una moció al Parlament en la qual defensa la figura d'un mediador internacional per supervisar el diàleg amb l'Estat, un requisit que no apareix en l'acord al qual van arribar ERC i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez . "Arran dels antedecents, per tal de dotar de garanties el diàleg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions, així com vetllar pel compliment dels acords, es requereix d'un mediador internacional", assenyala el document, que referma l'aposta per l'autodeterminació.La moció s'ha presentat just quan el diàleg amb l'Estat fa els primers passos. Aquest mateix dimarts, Sánchez ha comparegut després del primer consell de ministres de la legislatura per destacar que està "encantat" de reunir-se el més aviat possible amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en una trobada que ha de ser prèvia a la mesa de diàleg institucional. "Cal una interlocució sòlida entre la presidència de la Generalitat i la presidència espanyola", recalca la moció de JxCat.El text és, en essència, és el mateix que el de la proposta de resolució que la formació va retirar al desembre, en plena negociació entre ERC i el PSOE a canvi de tenir grup propi al Senat . La moció qualifica de "cop d'estat" l'intent de la Junta Electoral Central (JEC) de descavalcar Quim Torra de la presidència de la Generalitat. La mesa del Parlament l'ha ratificat com a diputat en una reunió marcada pel xoc d'arguments entre JxCat, ERC i PSC -a favor que segueixi amb escó- i Ciutadans, visiblement contrari.

