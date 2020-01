VÍDEO «Consell de ministres Fashion Week»: el divertit muntatge que triomfa a la xarxa

Segunda parte de la CONSEJO DE MINISTROS FASHION WEEK. Con carrusel y todo final pic.twitter.com/PIKsizODAu — Serge González (@SergeGonzalez) January 14, 2020

El consell de ministres del nou govern de Pedro Sánchez ja s'ha estrenat. La vintena de membres de l'executiu han desfilat aquest matí davant les càmeres abans de reunir-se per primera vegada i pactar, per començar la legislatura, una revalorització de les pensions . L'usuari de Twitter @SergeGonzalez ha fet fortuna amb un muntatge.Ha agrupat diversos vídeos de l'arribada dels ministres -entre ells, Pablo Iglesias-, ha posat la cançó I'm so lucky, lucky de fons i ha accelerat les imatges. L'usuari ha catalogat el muntatge de Consejo de Ministros Fashion Week. La publicació acumula més de 10.000 comparticions i reaccions.

