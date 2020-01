VÍDEO Iglesias, com una estrella de lluita lliure: la xarxa se'n riu de la seva entrada a la Moncloa

La entrada de Pablo Iglesias en Moncloa queda mucho más apropiada si le pones la musiquita del SuperAgente 86. pic.twitter.com/BrjlMyVxHB — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 14, 2020

Pablo Iglesias se ha marcado un SPIDER-MAN 3 y aquí están las pruebas. pic.twitter.com/1MELvcuwoF — José Mellinas (@JoseMellinas) January 14, 2020

RT Cristiano

FAV Pablo Iglesias pic.twitter.com/0gACqJK6JQ — Said (@saitoel) January 14, 2020

Pablo Iglesias listo para luchar contra la élite del poder. pic.twitter.com/pWYEUwjSmQ — Ainhoa Carreras (@nhoacarreras) January 14, 2020

L'entrada de Pablo Iglesias al consell de ministres d'aquest dimarts està causant un gran rebombori a les xarxes. Pocs minuts després que les càmeres hagin captat la seva arribada a la Moncloa, les imatges s'han fet virals a Twitter, amb multitud d'usuaris mofant-se de la postura que ha adoptat el líder de Podem just davant l'entrada de l'edifici.Un dels missatges que acumula més retuits és el que ha publicat Ibai Llanos, un youtuber i comentarista de la Lliga de Videojocs Professionals (LVP). Llanos ha penjat un vídeo on apareix Iglesias entrant a la Moncloa amb la cançó de I walk alone de fons, un tema que utilitzava un conegut lluitador de lluita lliura abans de saltar al ring.Llanos, però, no ha estat l'únic usuari que ha acompanyat l'entrada d'Iglesias al consell de ministres amb música de fons. A Twitter també s'han pogut veure vídeo on el líder de Podem caminava al ritme de la música de SuperAgente 86. A banda, també se l'ha comparat amb altres personatges com SpiderMan, Lucky Luke o Cristiano Ronaldo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor