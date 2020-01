El Parlament manté Torra com a diputat

Quim Torra seguirà sent diputat del Parlament. Així ho ha determinat aquest dimarts la mesa de la cambra, que ha complert l'avís del seu president, Roger Torrent , conforme Torra es mantindria com a parlamentari malgrat la sentència de la Junta Electoral Central (JEC), posteriorment avalada pel Suprem, que inhabilita el president de la Generalitat arran de la condemna no ferma per penjar la pancarta amb el llaç groc.La mesa, que s'ha reunit ampliada amb presència de tots els grups i subgrups, ha conegut i debatut l'informe dels lletrats del Parlament , el qual avala el posicionament de Torrent conforme la JEC no és competent per sostreure la condició de diputat sense sentència ferma. En base a aquest, els representants de JxCat, ERC i PSC -comuns i CUP no tenen membres a la mesa- han rebutjat les peticions de Cs i PP per tal que es retiri ja l'acta a Torra i han optat per presentar un nou recurs al Suprem.El PSC ha avalat aquest posicionament, ja que defensa que cal esperar a que el Suprem resolgui sobre les cautelars presentades per Torra abans no es decideixi sobre la seva condició de diputat, un veredicte que hauria d'arribar abans del dia 20. Si l'alt tribunal les tomba, considera que els grups haurien de tornar a debatre aquesta qüestió. El proper ple, de fet, serà el dia 22, i Torrent va defensar que el president català podria intervenir i votar com un parlamentari més.El diputat del PP Santi Rodríguez ha criticat la "incoherència" que el Parlament dubti de la JEC quan no ho va fer el Parlament Europeu quan va acceptar la inhabilitació d'Oriol Junqueras i ha reclamat a Torrent que iniciï una ronda de contactes per escollir un nou president de la Generalitat. "El mateix govern d'Espanya està en mans d'ERC i, per tant, no sabem els compromisos adquirits i no fets públics i, després del nomenament de la nova Fiscal General de l'Estat, no és estrany veure el PSC lligat de mans i peus seguint la tònica dels partits independentistes", ha afegit, en relació al posicionament dels socialistes.L'informe dels serveis jurídics del Parlament, que ha estat aprovat per unanimitat, conclou que la JEC no pot retirar l'acta de diputat a Torra i considera que el cessament ha de passar per la cambra catalana. De fet, afirma textualment la decisió de la JEC incorre en "el vici de nul·litat de ple dret". Afegeix, en tot cas, que, si igualment fos cessat, podria mantenir el càrrec de president."Hi ha prou elements, tant a partir d'una interpretació sistemàtica de les normes que regulen la institució de la Presidència, com de naturalesa lògica i gramatical, per considerar que el cessament eventual de diputat per causa d'incompatibilitat no afectaria la continuïtat en el càrrec de president de la Generalitat", apunta l'informe, malgrat que els mateixos lletrats havien considerat anteriorment que la condició de president requereix el manteniment de l'acta de diputat.

Informe dels lletrats sobre la sentència de la JEC sobre Torra by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor