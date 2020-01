La Cecot insta a incloure el Bages a la futura línia de tren Vallès-aeroport

La patronal terrassenca Cecot valora molt positivament la futura línia Vallès-aeroport i defensa la inclusió i "afectació positiva" del Bages en el projecte. Així ho ha fet palès el seu president, Antoni Abad, a l'esmorzar amb mitjans de comunicació que s'organitza cada any a la seva seu. En paraules del mateix Abad, i com ja havien manifestat anteriorment, Cecot vol formar part de les negociacions prèvies a la materialització de la connexió directa entre el Vallès i l'aeroport del Prat, la qual ha de complir amb els principis d' "inversió, retorn i temporalitat". La seva participació, ha dit, seria de la mà de Fem Vallès , organisme del que formen part.Sobre la realització del projecte i els terminis d'execució, el mateix Abad ha afirmat irònicament que "si el desembre del 2020 estigués enllestit, caldria felicitar-se'n". En aquest sentit, ha dit que el projecte s'ha de dur a terme "com abans millor".El líder empresarial ha celebrat que hi ha "molts estudis elaborats" i cal intentar "ser el més racionals possibles" per incidir "positivament en el territori". Tanmateix, ha assegurat que una "bona solució hauria d'afectar positivament al Bages", a més del Vallès. En relació a l'afirmació anterior ha afegit que una línia Manresa-Terrassa-Barcelona-Aeroport seria "idònia".Davant la proposta des d'altres àmbits de l'administració - com els governs municipals de Terrassa i Sabadell - de reencaminar l'R4 de Rodalies per fer efectiva la citada connexió, el lider patronal no ha tancat cap porta i ha assegurat que s'ha de valorar tota proposta sempre partint de l'"inversió, al retorn i a la temporalitat", fent referència a la gran contribució que fa Catalunya al pressupost estatal.El màxim representant de la institució empresarial també ha emplaçat al govern de coalició espanyol a administrar bé els diners, ja que "no hi ha res més progressista", per prosseguir reivindicant que "la distribució és insuficient pels interessos dels ciutadans de Catalunya". Així i tot, ha celebrat l'adveniment de pressupostos, davant del qual "s'ha de donar oportunitat al pacte" abans de "judicialitzar l'aspecte del no-retorn".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor