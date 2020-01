Boris Johnson denega un nou referèndum a Escòcia

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha enviat aquest dimarts una carta a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en què li denega el permís per organitzar un referèndum d'independència a Escòcia, que Sturgeon va demanar formalment a Londres al mes de desembre . Johnson argumenta que tant ella com "el seu predecessor" -l'exprimer ministre Alex Salmond, que va organitzar el referèndum del 2014-, van "prometre personalment" que una consulta com aquella només tindria lloc "un cop durant una generació".Al referèndum del 2014 es va imposar el no a la independència, i Johnson assenyala a Sturgeon que "el govern del Regne Unit continuarà salvaguardant la decisió democràtica del poble d'Escòcia i la promesa que li vau fer"."És el moment que tots plegats treballem per unir tot el Regne Unit i desencadenar el potencial d'aquest gran país", conclou Johnson en la carta.L'executiu escocès va sol·licitar formalment permís per organitzar un nou referèndum el 19 de desembre, i el govern britànic ja va avançar l'endemà mateix que la resposta seria negativa. El passat dissabte, una gran manifestació a Glasgow va demanar poder celebrar una nova consulta.

