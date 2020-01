Els comuns reclamen que la taula de diàleg de divendres prepari la reunió de Torra i Sánchez

Els comuns reclamen que la taula de diàleg que ha de preparar el posicionament de la Generalitat en la reunió amb el nou govern espanyol no tingui exclusions, i fins i tot planteja que s'obri a entitats socials com l'ANC. Aquesta entitat, de fet, en reclama una de nova on només hi hagi actors independentistes , proposta que ha rebutjat aquest dimarts Jéssica Albiach, presidenta del grup de Catalunya en Comú-Podem al Parlament. Quim Torra ha convocat per ara una nova reunió de la taula de partits catalans per aquest divendres en el seu format vigent, només amb partits i on tots hi són convidats -per bé que ni Cs, ni CUP, ni PP hi han anat mai-. Com més oberta sigui aquesta taula, ha plantejat Albiach des de la cambra catalana, "més duradors i més amplis han de ser els acords" i ha defensat que aquest divendres s'abordi el contingut de la reunió entre governs, així com que aquest espai de trobada es doti de pla de treball, calendari i objectius concrets."Si no preparem allí el que el Govern plantejarà, de què servirà?", s'ha preguntat, i ha asseverat que "no és el moment de començar a duplicar les taules de diàleg". "No ens preocupen tant les paraules d'Elisenda Paluzie [presidenta de l'ANC], sinó que JxCat li compra el seu sectarisme", ha afegit Albiach, que ha celebrat que "s'està obrint una etapa d'esperança a Espanya amb el govern progressista" i ha defensat que Catalunya en Comú és "una formació catalana i catalanista que està defensant els interessos dels catalans i les catalanes arreu".

