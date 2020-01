TV3 estrena «El llenguado», el nou programa sobre la llengua catalana

👋El dimecres, 15 de gener, a les 22.35, a @tv3cat, ESTRENEM @elllenguadotv3. Un programa per parlar de la llengua en un to distès, pràctic i en què no faltarà el sentit de l'humor😁 pic.twitter.com/Hp7ICHZJIt — El llenguado (@elllenguadotv3) January 7, 2020

Tot a punt perquè TV3 doni la benvinguda al seu nou programa. La televisió pública estrena aquest aquest dimecres El llenguado, un espai presentat per la cantant Yolanda Sey i l'actor Guillem Albà i que tractarà diverses qüestions relacionades amb la llengua catalana . El programa s'emetrà a partir de les 22:35h (després de l'APM?) en la franja que ocupava el Joc de Cartes, que va posar punt i final a la seva temporada d'hivern.Dirigit per Fúlvia Nicolás, El llenguado parlarà sobre la llengua "en un to distès i amb sentit de l'humor", segons ha informat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en un comunicat. A banda, els dos presentadors faran un Instagram Live a través del canal d'Instagram de TV3 cada dijous a les 16:00h.El programa tindrà deu capítols que s'organitzaran en dues parts. En la primera, els presentadors i el filòleg Pau Vidal faran immersió en diversos temes lingüístics com el cant improvisat, el parlar dels joves, les aportacions del feminisme al català o la correcció política. En la segona, Sey i Albà viatjaran a diferents punts del territori català per analitzar el llenguatge de la zona."El llenguado recorrerà d'extrem a extrem l'àmbit lingüístic català caçant paraules i també les diverses maneres de parlar, de riure i d'estimar aquesta llengua de tots i que té tantes històries", indica la CCMA.A més, comptarà amb la col·laboració dels periodistes Mònica Terribas, Jordi Basté i Roger de Gràcia i amb experts com Albert Pla Nualart, Magí Camps o Ernest Rusinés, que analitzaran com ha de ser al català als mitjans i quines són les formes més apropiades que s'han d'utilitzar per presentar un programa de televisió.

