El TSJC rebutja investigar les acusacions contra Torra per suposats vincles amb el Tsunami Democràtic

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no ha admès a tràmit una querella i una denúncia presentades contra el president de la Generalitat, Quim Torra, que l'acusaven d'estar relacionat amb els CDR detinguts per terrorisme, d'estar al darrere de Tsunami Democràtic i d'incitar els aldarulls que es van produir a l'octubre.El TSJC considera que no s'ha acreditat que el president tingués relació amb tots aquests fets. L'Associació de Juristes Europeus Prolege l'acusava de delicte de col·laboració amb banda armada, tinença il·lícita d'explosius i estralls en grau de conspiració.El tribunal constata que la querella només relata les informacions filtrades a la premsa del sumari dels CDR, "sense aportar un altre principi de prova o element objectiu que permeti valorar l'existència d'aquests delictes". A més, remarca que el magistrat d'aquesta causa a l'Audiència Nacional tampoc ha considerat que hi hagi indicis contra Torra.Pel que fa a la denúncia presentada a fiscalia per Lex Catellana Gabinete Jurídico, remarca que tampoc concorre en els fets que s'exposen el delicte de desordres públics, ni tan sols de forma indiciària. "No es descriu o aporta cap principi de prova sobre el que Torra estigui al darrere de la marca Tsunami Democràtic ni d eles protestes violentes del mes d'octubre", continua el TSJC, que remarca que tampoc la policia ha presentat cap atestat al respecte."Tampoc es relaten a la denúncia els concrets missatges o consignes que Torra hauria realitzat incitant o donant suport a la comissió d'algunes de les conductes, per més que trigués a condemnar els fets violents", afegeix el TSJC, que subratlla que el "silenci" no té a veure amb la conducta proactiva.

Arxivada la querella contra Torra by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor