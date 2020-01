L'influent «Politico» situa Puigdemont entre els eurodiputats que cal seguir

Carles Puigdemont i Toni Comín ocupen un espai perifèric a l'hemicicle del Parlament Europeu. Des d'aquest dilluns -dia del seu debut com a eurodiputats -, ocupen els escons 853 i 854 de la cambra comunitària. La seva ubicació aïllada contrasta amb el gran impacte mediàtic que ha generat en les últimes hores la seva presència a l'Eurocambra. Han arribat seguits d'una munió de mitjans internacionals i diversos sectors del cor d'Europa preveuen que es continuï parlant d'ells en els propers mesos.Així ho expressa Politico, molt influent a Brussel·les, en un article sobre els 20 eurodiputats que "cal seguir" aquest any . En aquesta llista, formada per electes de diversos països, seleccions per raons força diferenciades, el rotatiu hi inclou Puigdemont. Considera que el "serial" de l'expresident de la Generalitat serà de ben segur protagonista "regular" de les notícies sobre la Unió Europea el 2020.Politico assenyala que, si bé actualment és eurodiputat de ple dret, la seva situació d'immunitat podria canviar properament. El rotatiu el considera l'electe català "més famós" i explica que arriba al Parlament Europeu amb la intenció de projectar la seva "lluita pro-independència" i "defensar els drets dels seus col·legues catalans".Entre les 20 personalitats destacades, Politico també escull l'eurodiputat del Partit Popular González Pons. El situa com a una figura "influent" que podria reemplaçar Manfred Weber al capdavant del PPE i com a un possible aliat potent per a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.

