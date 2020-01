Sánchez defensa el «currículum impecable» de Delgado per liderar la Fiscalia

La proposta de nomenament més controvertida de Pedro Sánchez no té relació amb la composició del consell de ministres. La tria de Dolores Delgado, exministra de Justícia, per assumir la tasca de fiscal general de l'Estat ha provocat una allau de crítiques, tant de l'oposició com de les associacions majoritàries de jutges i fiscals, que han posat en dubte la imparcialitat de Delgado. Sánchez ha defensat l'elecció: ha destacat que l'exministra té un "currículum impecable" i una "trajectòria inqüestionable".Després de la primera reunió del consell de ministres, el president espanyol ha assegurat que Delgado "ha mantingut el seu caràcter independent" en l'etapa al govern espanyol i que ara torna a la carrera fiscal. N'ha destacat la "solvència" i una "experiència fora de dubte" per pilotar la Fiscalia. "L'oposició està en contra d'aquest nomenament i de tots els nomenaments", ha afirmat Sánchez, que ha demanat a l'oposició que assumeixi el resultat electoral. També ha subratllat que l'actitud de bloqueig del PP s'estén a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), dels magistrats del Tribunal Constitucional (TC) i del Defensor del Poble.El president espanyol ha exposat que Delgado té la "confiança" de l'executiu -l'elecció ha estat una "decisió col·legiada", ha subratllat-, i ha recordat que només li demana "independència" i que "es garanteixi l'estricte compliment de la legalitat democràtica". Malgrat les crítiques, el líder del PSOE ha estès la mà al PP per afrontar les grans reformes dels estaments judicials, començant pel CGPJ.El president espanyol considera que Delgado - que en el seu pas per l'executiu es va definir com una "fiscal de trinxera" - és el nom adequat per governar la Fiscalia en un moment en què la Moncloa ha assumit el compromís de superar la "judicialització" del procés. Però el seu salt directe del Ministeri de Justícia a supervisar la tasca dels fiscals genera controvèrsia. El PP ja ha anunciat que recorrerà el nomenament i Pablo Casado va definir la nova fiscal general de l'Estat com la "ministra 23" de Sánchez. A Delgado, que substituirà María José Segarra, se l'examinarà amb lupa en les decisions vinculades amb el cas català.Fiscal de tarannà progressista i de la confiança de Sánchez, l'exministra va pertànyer a la Unió Progressista de Fiscals i ha exercit la major part de la seva carrera a l'Audiència Nacional, on va teixir complicitats amb l'exjutge Baltasar Garzón. Al capdavant del Ministeri de Justícia, Delgado es va mostrar públicament neutral, respectant la "completa" autonomia de la Fiscalia en àmbits com el judici del procés. En la seva tasca a l'executiu espanyol, va tenir un paper protagonista en l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco

