Crida a Tarragona per trobar el propietari d'un llapis de memòria amb fotos privades

Me he encontrado HOY un PENDRiVE en Tarragona (Plaça Imperial) de 16G.



Tiene una carpeta "fotos" con alguna foto y unos videos.



Si el propietario necesita recuperarlo o su contenido que me responda al mensaje.



Por favor, haced retwitt para ampliar... Gracias pic.twitter.com/k7fQ92NHuO — Saxa Egea (@milu_1001) January 13, 2020

Un veí de Tarragona ha anunciat aquest dilluns a les xarxes la troballa d'un llapis de memòria sense propietari a la plaça Imperial Tàrraco de la ciutat. L'home ha fet una crida a través del seu compte de Twitter per trobar l'amo del pen i l'anunci s'ha viralitzat en poques hores.Mig miler d'usuaris s'han sumat a la causa i han compartit la publicació, que ha inundat els timeline dels tarragonins. La història, finalment, s'ha convertit en un fenomen a les xarxes socials, però de moment no s'ha trobat el propietari.Segons ha explicat l'home, es tracta d'un llapis de 16 gigues que conté imatges i vídeos de caràcter privat. Les fotos estan realitzades amb una Canon EOS6D i la meta informació no permet obtenir més dades sobre els possibles amos."M'agradaria que si algú trobés un llapis meu, fes tot el possible per tornar-me'l. El pen m'és igual, però les fotos valen el seu pes en or", ha assegurat l'usuari.

