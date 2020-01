Sánchez considera que Torra continua sent president i es mostra «encantat» de reunir-s'hi aviat

Sánchez está "encantado" de verse con Torra "cuanto antes" para poner en marcha el "diálogo tan necesario" para devolver a la política una crisis política" y dejar así "atrás la vía judicial que desgraciadamente ha dominado" #Directo https://t.co/tBFkloKb07 pic.twitter.com/CKeIPGelcE — Europa Press (@europapress) January 14, 2020

Catalunya és una de les carpetes que el nou consell de ministres haurà d'abordar amb més urgència. Pedro Sánchez, després d'una campanya molt dura, ha variat el to després de començar a negociar amb ERC, i ara, un cop president, està disposat a reunir-se amb Quim Torra malgrat la seva situació legal. En la roda de premsa posterior a la primera trobada de tot l'executiu, el líder del PSOE ha considerat que Torra segueix sent president a tots els efectes tot i la inhabilitació com a diputat ordenada per la Junta Electoral Central (JEC) i s'ha mostrat "encantat" de reunir-s'hi "aviat".La trobada encara no té data ni lloc -podria ser tant a Barcelona com a Madrid-, però aspira a ser la primera pedra de la reconstrucció del diàleg institucional. "Volem obrir un procés de diàleg territorial, de trobada, de ressituar la crisi catalana allà on no va haver de sortir mai, que és el camí polític i no el penal. Aquest és l'ànim del govern, i el meu també. No tinc cap problema en reunir-me amb Torra perquè és el president la Generalitat", ha recalcat el líder del PSOE, que ha deixat en mans dels gabinets la concreció de la trobada entre els dos dirigents.Preguntat sobre la consulta que apareix en l'acord signat amb ERC, Sánchez ha apuntat que només es mourà dins del marc constitucional -que és "ampli" i permet "maniobrar"-, i ha insistit que només es votarà sobre un acord. "Nosaltres som un partit constitucionalista. Lliçons en aquest sentit, les justes", ha apuntat el líder del PSOE, repetint bona part dels arguments que ja va desplegar en el debat d'investidura.Sánchez no ha volgut posar data a la mesa de diàleg institucionalentre governs. "Deixarem que els temps de formació del govern permetin alleugerir la càrrega de treball per posar-ho en marxa", ha apuntat el president espanyol, que ha demanat la col·laboració de l'oposició per tal de renovar el poder judicial i el Tribunal Constitucional (TC). Malgrat tot, ha admès que l'oposició li demanarà explicacions "cada 100 segons, no cada 100 dies", arran de la crispació existent al Congrés.El pacte signat amb ERC per l'abstenció en la investidura assegura que la mesa institucional de diàleg s'ha de reunir en un termini de dues setmanes, tot i que existeix la possibilitat que vagi més enllà. Torra, tot i mostrar-se recelós davant la taula acordada pels republicans, aspira ara posar-s'hi al capdavant. La setmana passada, el president i Sánchez van mantenir una conversa telefònica de set minuts en la qual van acordar una trobada posterior a la formació del nou consell de ministres.Torra, ahir des d'Estrasburg, va reclamar al líder del PSOE que ompli de contingut tant el diàleg com la desjudicialització anunciades en el debat d'investidura. Si no ho fa, va diagnosticar el president, seria tant com "enganyar" la ciutadania. El president té intenció de reunir les formacions independentistes i les entitats per consensuar la proposta que durà a la taula de negociació. ERC ha demanat que s'incloguin els comuns en aquests contactes previs , però l'ANC només hi participarà si hi ha formacions exclusivament independentistes . La convocatòria hauria de ser imminent.De moment, el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha convocat la taula catalana de partits per aquest divendres, 17 de desembre, a Palau. Es tracta de la tercera trobada d'aquest espai, que no es reuneix des del febrer de l'any passat, a les portes del judici al Tribunal Suprem. Hi participaran JxCat, ERC, els comuns i també el PSC, mentre que està descartada la presència de la CUP, el PP i Ciutadans, Serà la primera cita de la taula catalana des de la sentència i la investidura de Sánchez.

