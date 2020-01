La talla «curvy» torna a fer esclatar la polèmica

Qui ens anava a dir que el terme curvy només serviria per afegir més pressió estètica a les que estem gordes, eh? QUINA SORPRESA! — La Madu 🔥🔥🔥 (@Maduixeta_) January 13, 2020

A ver paletos: curvy en moda es a partir de la talla 42-44.

Puedes tener talla curvy sin tener sobrepeso, simplemente por ser grande.

Los modelos son maniquíes y es gente que está muy buena.

Que pasa, que por ser de tallas grandes tiene que parecer que está gorda? Sois de traca https://t.co/Nprxl3ofAN — Laura (@lptrevijano) January 13, 2020

El concepte "curvy" ha encès de nou la polèmica pels estereotips en moda femenina. L'anunci de Victoria's Secret amb la model Lorena Duran, de talla 42, per presentar la línia "curvy" de la seva marca ha generat una onada de crítiques. I és que la firma de llenceria considera la talla 40 "plus size", és a dir, talla gran. La reacció no s'ha fet esperar a les xarxes socials. Un allau de comentaris acusa la marca d'emprar aquest concepte com a eufemisme per dir que una talla 40 correspon al d'una persona grassa.Amb tot, hi ha qui defensa que el concepte "curvy" fa referència a un tipus de constitució gran, però que en cap cas va lligat al sobrepès:La polèmica ha estat tal que fins i tot la model de Victoria's Secret Lorena Duran ha acabat intervenint-hi: "'Curvy' no significa estar grassa, vol dir estar sana. La base del problema és haver d'encasellar tots els cossos per categoria", lamenta. "Hauríem d'acabar amb els prejudicis i normalitzar el tema de les talles", afegeix.Les anomenades models de "talles grans" són cada vegada més presents a les campanyes publicitàries. Amb tot, els estereotips de bellesa imposats per les marques no han desaparegut perquè se segueix considerant com a mides "normals" les talles 36 i 38, sense tenir en compte ni la complexió ni l'edat.El debat no és menor perquè també té un fort impacte sobre la salut de les dones, els valors i els estereotips de gènere que imperen a la nostra societat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor