​Detenen un home per agredir sexualment una noia a Cornellà de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 de gener un home per agredir sexualment una noia a Cornellà de Llobregat. Els fets van tenir lloc el 25 de desembre, cap a les 6 del matí, quan un desconegut es va apropar a la víctima, de 25 anys, al portal d'un edifici, i li va fer tocaments. A més, li va robar el telèfon mòbil.L'agressor va fugir en adonar-se que dos homes havien escoltat els crits de la noia i s'apropaven a ajudar-la. Les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat situades al portal han ajudat a identificar l'agressor, que va ser detingut per un delicte d'agressió sexual i un altre de robatori amb violència i intimidació. L'home, de 27 anys i veí del municipi, ha ingressat a la presó. No té antecedents policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor