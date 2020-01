VÍDEO Un home sobreviu a 23 dies de fred polar a Alaska vivint a la intempèrie

Un home ha aconseguit sobreviure durant 23 dies a temperatures inferiors a 20 graus sota zero a Alaska (Estats Units) vivint pràcticament a la intempèrie. L'individu en qüestió és Tyson Steele, un nord-americà de 30 anys que va decidir instal·lar-se el setembre en una zona remota de l'estat amb el seu gos.Al cap d'uns mesos, l'home va veure com la teulada de la seva cabana estava en flames, fet que va obligar-lo a sobreviure amb els pocs recursos que havia pogut recuperar. Abans que el seu habitatge quedés completament calcinat, Steele va salvar una mica de roba, mantes, un sac de dormir, menjar, llumins i una espelma.El poble més proper es trobava a 30 quilòmetres de distància, així que va optar per quedar-se a la zona i esperar que un helicòpter el rescatés. L'home, que parlava periòdicament per telèfon amb la seva família, sabia que les patrulles arribarien de seguida que algú denunciés que no podia contactar amb ell.És per això que, durant els dies que va estar aïllat, va escriure un enorme SOS a la neu. L'home va aconseguir sobreviure, però, malauradament, el seu gos no va poder escapar de la cabana en el moment en què s'estava cremant.La història ha quedat recollida en un document titulat Survivor publicat per Alaska State Troopers, el cos policial que ha rescatat l'home atrapat a la neu. Poques hores després de tornar a la civilització, el primer menú que va demanar Steele va ser un McDonalds, tal com es detalla en l'escrit.A banda, Steele assegura que té pensat tornar a la ciutat de Salt Lake City, la capital de l'estat de Utah, on resideix la seva família. "Ells també tenen un gos, i crec que això pot ser una bona teràpia", diu.

Història del supervivent d'Alaska by naciodigital on Scribd

