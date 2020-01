El govern de Sánchez s'estrena amb un acord per revaloritzar les pensions

Després de la presa de possessió als ministeris, el govern de coalició presidit per Pedro Sánchez ha començat a caminar aquest dimarts, amb la primera reunió del consell ministres. El president espanyol ha comparegut davant els mitjans de comunicació, en la primera roda de premsa amb preguntes del nou executiu. Sánchez ha defensat un programa de govern pactat entre el PSOE i Unides Podem que pretén iniciar un gir social. De moment, ha donat llum verda a una revalorització de les pensions del 0,9%. L'augment repercutirà en les més de 9,8 milions de prestacions de la Seguretat Social.Sánchez s'ha compromès a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Sobre el decret llei aprovat aquest dimarts, ha exposat que la revalorització de les pensions tindrà vigència des de l'1 de gener. El govern espanyol també ha validat que, en el cas que la inflació superi el 0,9% d'increment previst, els pensionistes rebran un pagament abans de l'abril del 2021 per no lesionar el seu poder adquisitiu."El compromís és el de garantir el sistema de pensions. Si hi ha un àmbit per trobar consensos, és aquest", ha destacat Sánchez, en referència a l'actualització del Pacte de Toledo. El líder del PSOE ha indicat que és compatible aquesta mesura de revalorització de les prestacions amb els compromisos d'estabilitat pressupostària adoptats per la Unió Europea (UE), que es marquen més pel rigor que l'expansió.El president espanyol ha projectat un govern de quatre anys. "Tenim per davant 1.400 dies i ja sabem que no tindrem 100 dies de gràcia", ha afirmat, conscient de la pressió que haurà d'afrontar. "Voldríem que ens jutgessin pels nostres actes, però ens jutjaran pels prejudicis", ha lamentat, abans d'assegurar que el govern se sent avalat per actuar. "Ens sentim plenament legitimats", ha reblat.Sánchez ha detallat que l'objectiu del seu govern és actuar "per davant dels problemes". Per això s'ha fixat "cinc grans transformacions": aconseguir que l'economia que creixi de manera robusta i generar treball de qualitat, potenciar el debat territorial i superar les tensions territorials, reduir les desigualtats socials, respondre a l'emergència climàtica i treballar per la plena igualtat entre homes i dones, així com l'erradicació de les discriminacions.Del govern espanyol se n'esperen altres decisions rellevants, més enllà de l'increment de les pensions, en els pròxims dies. La revisió d'aspectes clau de la reforma laboral validada per al PP figura en les primeres mesures previstes per l'executiu de coalició. La mateixa ministra de Treball, Yolanda Díaz, ja va anunciar en el relleu de carteres que pretenia iniciar la derogació de la normativa laboral. La supressió de l'article de l'Estatut dels Treballadors que permet l'acomiadament objectiu per acumulació de baixes mèdiques es dona per fet.L'executiu de Sánchez també ha de determinar l'augment del salari mínim interprofessional (SMI). El programa firmat entre el PSOE i Unides Podem preveu el compromís d'assolir el 60% del salari mitjà el 2023. Patronal i sindicats estan pendents de la determinació del nou govern i s'hi hauran de reunir en els pròxims dies. En la roda de premsa d'aquest dimarts, Sánchez no ha fixat quin serà l'increment del salari mínim, però ha recalcat que reforçaran el "diàleg social". "El nostre compromís és ferm", ha insistit.El principal assessor del president espanyol assumirà més poder en el nou mandat. Iván Redondo, fins ara responsable del gabinet de Sánchez, assumirà la Secretaria d'Estat de Comunicació i dirigirà la nova Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia. Redondo, ideòleg d'algunes de les decisions més rellevants de Sánchez, va pilotar la negociació llampec amb l'equip de Pablo Iglesias per fer possible el govern de coalició amb Unides Podem.Sánchez ha avançat en la seva compareixença i, com a primera "novetat", que les reunions dels consells de ministres es faran a partir d'ara els dimarts i no els divendres. Aquesta setmana, però, hi haurà una sessió extraordinària divendres.

